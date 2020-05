پردیس کست - نگاهی بر بازی Ghost of Tsushima و انتظاراتمان از آن

جمعه شب‌ها با پردیس کست.با عرض سلام خدمت کاربران و یاران همیشگی پردیس‌گیم،با شما هستیم با قسمت چهارم از فصل سوم پردیس کست.موضوع اصلی این هفته همونطور شما انتخاب کردین : Ghost Of Tsushima ست،که یکی از جذابترین انحصاری‌های کنسول پلی‌استیشن و حسن ختام برای این کنسول دوست داشتنی حساب می‌شه.



طبق منوال همیشگی سعی کردیم توی پردیس کست این هفته، بالانس رو رعایت کنیم و نکات مثبت و منفی تریلرها بررسی و انتظارات هر شخص از بازی رو روشن کنیم. از تریلر اول بازی یعنی PGW که سینماتیک بود تا تریلر ۱۸ دقیقه‌ای اخیر رو موشکافی کردیم.



رضا دست از طرفداری از بازی در هر صورت برنداشت و ابوالفضل در اون طرف میدان، میدان رو خالی نکرد. عرفان هم از حسش نسبت به بازی و انتظارات جالبش گفت. در نهایت هم صدرا با پارازیتا و تیکه‌هاش پادکست رو به طریقی جذاب تر کرد.



لطفا در صورت تمایل برای سهیم بودن در انتخاب موضوع هفته آینده، یکی از موضوعات زیر را انتخاب، و در زیر همین پست نظر خود را ارسال نمایید .

نگاهی به موفق ترین استادیوهای بازیسازی در نسل ۸

نگاهی به Cyberpunk 2077 و انتظاراتمان

تعریف بازی‌های Open-World در بازی‌های ویدیویی

نگاهی به The Last of Us Part 2 و انتظاراتمان

برای دانلود پردیس کست - فصل سوم قسمت چهارم اینجا کلیک کنید .

