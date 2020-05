به گزارش پردیس‌گیم، تنها 25 روز تا انتشار یکی از موردانتظارترین عناوین سال 2020 و شاید هم نسل هشتم باقی مانده است. هواداران تا انتشار بازی صبر زیادی ندارند و هرچقدر که به عرضه‌ی The Last of Us II نزدیک‌تر می‌شویم، بحث و جدال در این مورد هم داغ‌تر و قاعدتا بیشتر می‌شود.

چند هفته‌ی پیش بود که عده‌ای توانستند با نفوذ به پایگاه اطلاعاتی ناتی‌داگ، ویدئوها و لیک‌های بسیاری را به ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن استخراج نموده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. از آن زمان تاکنون افراد بسیاری با اسپویل‌ها مواجه شدند و علاقه‌ی خود به تجربه‌ی The Last of Us II را از دست داده‌اند. اما ناتی‌داگ اخیرا گفت که تجربه‌ی نهایی بدون شک ارزشمند خواهد بود و نباید به چیزهایی که دیدید یا شنیدید اهمیت دهید.

با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه، حال ناتی‌داگ تصمیم گرفته است که در توییتر به مقالبه با اسپویلرها بپردازد. هر چند وقت یک بار که توییت جدیدی در حساب ناتی‌داگ منتشر می‌شود، عده‌ای به شکل ناشیانه شروع به اسپویل بازی در زیر همان پست می‌کردند و باعث خراب شدن جو حاکم می‌شدند. ناتی‌داگ تصمیم گرفته با استفاده ازا بزار جدید توییتر از این اتفاق جلوگیری کند. قابلیت مذکور به صاحب اکانت اجازه می‌دهد که با گزینش افرادی خاص آن‌ها را به شکل میوت درآورد، یا این‌که توانایی ریپلی زدن را از آنان بگیرد. گرچه راه حل گفته شده چندان قوی به نظر نمی‌رسد اما در این اندک زمانِ باقی مانده تا انتشار بازی می‌تواند چاره‌ی خوبی باشد تا هوادارانِ واقعی بازی را از شرِ لیک‌ها در امان نگه دارد.

منبع متن: pardisgame