به گزارش پردیس‌گیم، Warner Bros. Interactive Entertainment و NetherRealm Studios با انتشار تریلر زمان عرضه‌ی MK 11: Aftermath که از تاریخ 26 می مصادف با 6 خردادماه در دسترس قرار می‌گیرد، به استقبال این افزونه‌ی بزرگ رفتند. Mortal Kombat 11: Aftermath با گسترشِ بخش‌های زیادی از بازی علی الخصوص موارد مربوط به کمپین و قسمت داستانی، اعتماد و خیانت را با بازی آمیخته است.

تریلر منتشرشده دقیقا از جایی آغاز می‌شود که بخش داستانی Mortal Kombat 11 تمام شده بود. Liu Kang تبدیل به محافظ جدید Earthrealm شده است و حال با شکست دادن Kronika در پی استفاده از ساعتِ زمان و بازیابی تاریخ است. اما در آن طرف داستان Kronika که شکست خورده است، برای بازپس گرفتن تاج و تخت خود، با افرادی شرور و غیرقابل پیش بینی نقشه‌ی اتحاد می‌ریزد. جادوگر خبیث، Shang Tsung به همراه Fujin و Nightwolf افرادی هستند که در این راه به کرونیکا کمک می‌کنند. حال این گروه باید برای بازپس گرفتنِ چیزی که از دست رفته است وارد مبارزه شوند.

عنوان Mortal Kombat 11: Aftermath از تاریخ 26 می در بریتانیا و ایرلند، به شکل دیجیتالی قابل تهیه خواهد بود و کاراکترهای قابل بازی جدیدی که شامل Sheeva,RoboCop و Fujin می‌شوند نیز در Aftermath حضور خواهند داشت. تریلر زمان عرضه‌ی بازی بازگشت موفقیت آمیز فوجین، خداوندگارِ باد را نشان می‌دهد که در کنار لرد ریدن، وظیفه‌ی محافظت از Earthrealm را برعهده داشت. همچنین شیوا، ملکه‌ی قوم Shokan که موجودی نیمه انسان نیمه اژدها است و چهار دست دارد، به همراه RoboCop، پلیس سایبرنتیک و پیشرفته نیز در تریلر حضور دارند. صداپیشگیِ RoboCop برعهده‌ی Peter Waller خواهد بود، او در زمان ساخت فیلم‌های اصلی که به سال‌های 1987 و 1990 می‌رسند نیز به عنوان پلیس آهنی ایفای نقش کرده بود.

همچنین تمامی کسانی که Mortal Kombat 11 را خریداری کرده‌اند، همزمان با انتشار Aftermath آپدیت جدیدی دریافت می‌کنند که استیج‌های Dead Pool, Soul Chamber, RetroKade و Kronika’s Keep را به همراه فینیشرها و فیتالیتی‌های جدید به بازی اضافه می‌کند. همچنین قابلیت Friendship که در دهه‌ی 90 از آن استفاده می‌شد در روز 26 می به بازی افزوده می‌شود.

کسانی که Motal Kombat 11 را خریداری نموده‌اند، می‌توانند با پیش‌خرید Aftermath به افزونه‌ی داستانی اول، سه کاراکتر جدید، و چندین اسکین تازه که "Thanks a Million" مخصوص Johnny Cage نیز جزو آنهاست دسترسی پیدا کنند. همه‌ی موارد ذکر شده 34.99 یورو قیمت خواهند داشت. بازیکنان همچنین می‌توانند باندل Kombat Pack را همراه با Aftermath با قیمت 39.99 یورو تهیه کنند.

در آخر نیز باید گفت کسانی که Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection را خریداری کنند، علاوه بر افزونه‌ی داستانی، به تمامی گسترش‌دهنده‌های دیگر دسترسی خواهند داشت و کاراکترهای Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, The Joker و Spawn به همراه 25 اسکین جدید برای آن‌ها باز خواهد شد. شما می‌توانید هم‌اکنون با پیش خرید نسخه‌ی دیجیتالی The Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection به قیمت 49.99 یورو، به اسکین Eternal Klash هم دست یابید و بدون فوت وقت Kombat Pack و بازی اصلی را هم بدست آورید. نسخه‌ی فیزیکی The Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection در ماه جوئن، فقط در آمریکا عرضه خواهد شد.

شما می‌توانید تریلر زمان عرضه‌ی Mortal Kombat 11: Aftermath را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame