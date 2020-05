به گزارش پردیس‌گیم، در جریان برنامه‌ی آنلاین MomoCon، کارگردان The No More Heroes جناب Suda51 به سوالاتی درخصوص کارهای سابق و فعلی خود جواب دادند.درمیانه‌ی صبحت‌ها از وی سوال شد که آیا بازی‌هایشان بر روی نینتندو سوئیچ پورت خواهند شد یا نه، و جوابی که Suda51 داد، مشخص شد که به احتمال زیاد The Silver Case برای سوئیچ منتشر خواهد شد.

او همچنین درمورد Killer7 و Killer is Dead گفت که تصمیم پورت کردنِ بازی‌ها برای سوئیچ مبنی بر اجازه‌ی Capcom و Kadokawa Games می‌باشد. مترجم Suda51 ادامه‌ی صبحت‌های وی را اینچنین بازگو کرد:



"اول از همه او دوست دارد که Silver Case را برای سوئیچ عرضه کند. صحبت‌های بسیاری در این خصوص درگرفته، البته هنوز نمی‌توان به قطع گفت که چنین اتفاقی می‌افتد اما او تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا به این هدف برسد.

Killer7 نیز از کنترل Grasshopper خارج است و تصمیم نهایی به Capcom بازمی‌گردد. آنها باید مشخص کنند که چه عاقبتی در انتظار Killer7 است.

Killer is Dead هم عنوانی است که باید با Kodokawa Games حرف بزنید. حق ساخت و انتشار بخش‌های متفاوتی از بازی در دست آنهاست و ما نمی‌توانیم در این خصوص نظری بدهیم.

اما بله، این سه بازی عناوینی هستند که او دوست دارد بر روی سوئیچ پورت شوند، اما تا الان، واقع بینانه‌ترین حالت به مام ی‌گوید که امکان چنین اتفاقی تنها برای The Silver Case وجود دارد."

Suda51 در ادامه‌ی حرف‌های خود ابراز علاقه برای ریمیک Flower,Sun and Rain را مطرح کرد و گفت که برای بازنشری دوباره آماده است اما نمی‌تواند هم‌اکنون اطلاعات زیادی در این خصوص با هواداران در اشتراک بگذارد.

منبع متن: pardisgame