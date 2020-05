درود فراوان خدمت شما پردیسی‌های عزیز، امروز با موسیقی متنِ انیمه‌ی Kimetsu No Yaiba درخدمت شما هستیم. Kimetsu No Yaiba با اختلاف بسیار، یکی از بهترین انیمه‌های سریالی سال 2019 بود که داستان کامادو تانجیرو، پسرکی نوجوان را روایت می‌کرد که به دنبال درمانی برای شفای خواهرش می‌باشد. هم‌اکنون انیمه‌ی سینمایی Kimetsu No Yaiba نیز در دست ساخت می‌باشد و علاقه‌مندان به این مجموعه می‌توانند تا زمان انتشار فصل دوم، خود را با این فیلم سینمایی سیراب نگه دارند. موسیقیِ متن این اثر نیز یکی از نقاط قوت آن بود که البته موزیک اوپنینگِ بسیار هیجان انگیز Kimetsu No Yaiba برای مدتی در شبکه‌ةای اجتماعی غوغا به پا کرده بود و چالش‌های بسیاری توسط دوست‌دارانِ انیمه به ثمر می‌رسید. در این قسمت از "موسیقی انیمه" تلاش بر این بوده که آلبوم کاملِ Kimetsu No Yaiba که متشکل از چندین قسمت مختلف است به شکل منظم و در چند پارت ارائه شود تا نهایت سهولت برای شما عزیزان فراهم باشد. بدون فوت وقت به سراغ موسیقیِ متنِ این انیمه می‌رویم:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack

鬼滅の刃 第六巻 特典ディスク

تاریخ انتشار: 28 آگوست 2019 الی 25 مارس 2020

تنظیم کننده: Go Shiina

ناشر: Aniplex

تعداد کلی قطعات: 233

نکته: لینک خرید قانونی هر یک از آلبوم‌ها در فایل‌های زیر گنجانده شده است

دانلود Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack با حجم 157.24 مگابایت {پارت اول}

دانلود Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack با حجم 231.66 مگابایت {پارت دوم}

دانلود Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack با حجم 162.82 مگابایت {پارت سوم}

دانلود Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack با حجم 221.93 مگابایت {پارت چهارم}

دانلود Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Original Soundtrack با حجم 202.07 مگابایت {پارت پنجم}

تعدادی از ترک‌های پیشنهادی

Kamado Tanjiro no Uta

From the Edge

در پایان امیدوارم که از آلبوم ارائه شده لذت ببرید، اگر آلبوم خاصی از بازی‌ها و انیمه‌های مورد علاقه‌ی خود درنظر دارید که دوست دارید در پردیس‌گیم قرار داده شوند، در بخش کامنت‌ها اعلام کنید. همراه پردیس‌گیم باشید، با بهترین و جدیدترین آلبوم های موسیقیِ بازی و انیمه!

منبع متن: pardisgame