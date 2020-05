تماشا کنید: برنامه ماهانه Outriders توسط Square Enix پخش خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم Square Enix با افتخار برنامه OUTRIDERS را معرفی می‌کند، یک برنانه ماهانه جدید که اخبار و اطلاعات جدید در مورد عنوان شوتر و نقش‌آفرینی مورد انتظار که توسط People Can Fly، سازندگان Gears of War: Judgment و Bulletstorm، و استودیوهای خود Square Enix، آن‌هایی که وظیفه ساخت Sleeping Dogs و Just Cause را داشته‌اند، تولید می‌شود.

هر نمایش Outriders غرق در انواع ویژگی‌های دنیای تاریک و ناامید Outriders می‌باشد.

افتتاحیه نمایش Outriders با نام "Built for the Core" دارای بخش‌های گیم‌پلی جدید، محیط‌ها، قدرت‌هایی که هرگز ندیده‌اید، کلاس‌های شخصیتی، بروزرسانی بازی و چیزهای دیگر می‌باشد.

اولین قسمت این برنامه در تاریخ ۸ خرداد، ساعت ۲۱:۳۰ در Twich و در صفحه SquareEnix پخش خواهد شد.

بارتک کمیتا (Bartek Kmita)، کارگردان بازی در استودیوی People Can Fly گفت: "مشخصا، همه چیز در دنیای حال حاضر مقداری عجیب به نظر می‌رسد، و همه ما در حال سازگار کردن خود با این اتفاقات هستیم. ما امنیت مردم را در اولویت خود قرار داده‌ایم و تمام حدود ۲۵۰ نفر عضو ما در تیم در خانه به کار سخت خود ادامه می‌دهند و همگی در سلامت به سر می‌برند. ما همچنان در حال کار بر روی Outriders هستیم و در مسیرمان برای عرضه بازی در تعطیلات ۲۰۲۰ به پیش می‌رویم. با لغوشدن بعضی از بزرگترین رویدادهای صنعت بازی، ما به دنبال راه‌های جدید برای به اشتراک گذاشتن اخبار Outriders با بازی‌کنندگان می‌گردیم. ما واقعا هیجان داریم تا جزئیات جدید چیزهایی را که هر ماه در حال کار بر روی آن هستیم را از این ماه توسط برنامه Outriders به اشتراک بگذاریم."

عنوان Outriders بر روی PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X و Xbox One و PC در تعطیلات ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر این برنامه را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame