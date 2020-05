به گزارش پردیس‌گیم PlayStation Talents برای اولین بار از ترکیب بازی‌های سال ۲۰۲۰ خود رونمایی کرد.

بازی های Clid the Snail و Corbid و Do Not Open و Inner Ashes و Itadaki Smash و Lethal Honor و Operation Highjump و Summer in Mara و The Five Covens و The Library Of Babel and Walls of Lies بازی‌های سال ۲۰۲۰ PlayStation Talents هستند.

صفحه یوتیوب Sony Interactive Entertainment España اولین نمایش از ۱۱ بازی قرار گرفته در ترکیب PlayStation Talents را منتشر کرد. شروع به کار تمامی این بازی‌ها در کمپ‌های بازی PlayStation در ماه مارس گذشته بوده است. این رویداد آنلاین PlayStation همراه با شرکای برنامه استعدادیابی برگزار شده است. این رویداد را Lanzadera و Z by HP و Tangram Solutions و Voxel School با مدیریت شهید احمد (Shahid Ahmad)، مشاور برنامه PlayStation Talents، برگزار کرده‌اند.

رئیس PlayStation Talents Initiative، روبرتو یست (Roberto Yeste) یادآوری کرد که این پروژه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ بازی را از زمان آغازش در ۲۰۱۵ پشتیبانی کرده است. مدیرعامل Lanzadera، خاویر خیمنز (Javier Jiménez) گفت: "هر استودیو چالش جذابی را در پیش روی خود دارد، اما من یقین پیدا کرده‌ام که آن‌ها برای انجام این کار آماده‌اند." یکی از مدیران Z by HP، جیووانی ویلاتی (Giovanni Vailati) یادآوری کرد که "همه استودیوها باید خودشان را شکست دهند که وظیفه‌ی آسانی با در نظر گرفتن این وضعیت نخواهد بود." و در آخر مدیرعامل Tangram Solutions، ویکتور سروئلو (Victor Ceruelo) خواست که پشتیبانی خود را نشان دهد، "این زمانی است که شما باید بیشتر از هر وقت دیگری تلاش کنید و استعدادهای خود را نشان دهید."

در ادامه می‌توانید تیزرهای بازی‌های نامبرده شده را مشاهده کنید:

Clid the Snail - Weird Beluga Studio*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Corbid! A Colorful Adventure - CuCurry*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Do Not Open - QUASAR DYNAMICS*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Inner Ashes - Calathea Game Studio*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Itadaki Smash - Main Loop*





دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Lethal Honor Essence - Viral Studios*





دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Operation Highjump - Mansion Games*





دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Summer in Mara - Chibig Studio*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

The Five Covens - rBorn Games*





دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

The Library of Babel - Tanuki Game Studio*

دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Walls of Lies - Snowy Jellyfish*





دانلود HD - دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame