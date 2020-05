چین یکی از بزرگترین بازارهای دنیا برای صنعت سرگرمی است و شرکت‌های مختلف، حاضرند برای ورود به این بازار تن به انجام هر کاری دهند و با قوانین سفت و سخت دولت چین کنار بیایند. شرکت والو هم چند وقتی است که مشغول آماده سازی نسخه‌ای از استیم برای چین است. کاربران استیم به تازگی نسخه‌ای بروزرسانی شده از استیم دستکاری شده برای چینی‌ها را کشف کرده‌اند.

جدیدترین آپدیت استیم، قابلیت‌های متفاوتی برای چینی‌ها را در خود جای داده است. کاربران متوجه شده‌اند که شرکت والو نسخه‌ی چینی استیم را تا مرحله‌ی آلفا توسعه داده است و قابلیت‌های این استیم دستکاری یا به عبارتی سانسور شده، حدودا آماده‌ی استفاده است. در حال حاضر سرورهایی از استیم مختص چین در نظر گرفته نشده‌اند و چینی‌ها فعلا از نسخه‌ای محدودتر از استیم معمولی استفاده می‌کنند، ولی والو اگر می‌خواهد به فعالیت در چین به صورت رسمی ادامه دهد، باید قابلیت‌های متعددی را به نرم‌افزار استیم خود اضافه کند.

مشخصا از تغییرات اساسی و نهان نرم‌افزار خبردار نیستیم، ولی نسخه‌ی چینی استیم، سه تغییر واضح در مقایسه با نسخه‌ی معمولی خواهد داشت.

تغییر اول، پیغامی است که پیش از اجرای هر بازی به کاربر نمایش داده خواهد شد. این پیغام به مدت پنج ثانیه به نمایش در می‌آمد و به کاربر می‌گوید: «بازی‌های مضر را تحریم کنید. از بازی‌های دزدی استفاده نکنید. از خود محافظت و از فریب پرهیز کنید. نظارت، برای سلامت ذهن مفید است و بازی کردن زیاد، مضر برای بدن. از وقت خود با برنامه‌ریزی استفاده کنید تا زندگی سالمی داشته باشید.»

تغییر بعدی، نظارت بر تمام محتوای پروفایل افراد در استیم است. تمام اطلاعاتی که کاربران استیم چین در پروفایل خود درج می‌کنند، اعم از اسم کاربری خود، عکس پروفایل، چت‌ها و فعالیت‌های مختلف، توسط دولت چین بازرسی خواهد شد. البته دقیقا نمی‌دانیم که آیا مشخصا سازمان یا نهادی دولتی این وظیفه را برعهده دارد یا اینکه وظیفه‌ی نظارت به گروه یا افراد دیگری سپرده شده است. با این حال، می‌دانیم که هیچ پروفایلی پیش از دریافت تاییدیه، در استیم نمایش داده نخواهد شد. دولت چین چند سال پیش خودش دست به کار شده و بخش‌های زیادی از استیم را برای جلوگیری از فعالیت کاربران، بسته بود.

نهایتا، نسخه‌ی چینی استیم به کاربران اجازه نخواهد داد تا در زمان‌های مشخصی، بازی کنند. این قابلیت در پی تصویب قانونی در چین برای محدود کردن زمان بازی کردن افراد به استیم چینی اضافه شده است. برای مثال، کاربران کشف کرده‌اند که در استیم چین، نمی‌توان کانتر استرایک را بین ۱۰ شب تا ۵ صبح روز بعد، بازی کرد. ظاهرا ساعت استیم چینی هم با ساعت چین کار می‌کند و اگر استیم چینی را در ساعاتی بیرون از بازه‌ی مشخص شده در کشوری دیگر باز کنید، اگر در چین ساعت بین ۱۰ شب تا صبح روز بعد باشد، باز هم بازی کار نخواهد کرد.

این تغییرات، در کنار نظارت چین بر انتشار بازی‌ها، تجربه‌ای کاملا متفاوت از بازی کردن روی استیم را در چین رقم خواهد زد. هر بازی برای انتشار روی فروشگاه استیم چین، باید مجوز داشته باشد. برای مقایسه، بگذارید اشاره‌ای به دو فروشگاه نینتندو و پلی‌استیشن استور در چین داشته باشیم. فروشگاه چینی نینتندو فقط سه بازی دارد (ماریو کارت، سوپر ماریو و زلدا) و هیچ بازی دیگری برای عرضه در فروشگاه چینی نینتندو فعلا مجوز نگرفته‌اند. پلی‌استیشن استور چین هم چند هفته‌ای است که اخیرا مسدود شده، آن هم در پی گزارش دروغ تعدادی طرفدار دوآتشه‌ی ایکس‌باکس که طبق گفته‌ی خودشان، به سازمان‌های دولتی چین نامه‌ای نوشتند و در آن از کشف حفره‌های امنیتی و امکان استفاده از محتوای بین‌الملل در پلی‌استیشن استور خبر دادند. دولت چین هم در لحظه پلی‌استیشن استور را مسدود کرد و این فروشگاه هنوز هم باز نشده است. با نگاهی کوتاه، می‌توان آینده‌ای مشابه را برای استیم چین هم پیش‌بینی کرد.

کوتاه آمدن شرکت‌های مختلف برای ورود به بازار چین، به هیچ وجه موضوع جدیدی نیست. یوبی‌سافت بازی‌های خود را برای عرضه در چین سانسور و تغییرات را در تمام نسخه‌های جهانی هم اعمال کرده، سازندگان لیگ آو لجندز بازی‌های خود را به شدت تغییر داده‌اند و قضایای بلیزارد در چین هم که قصه‌ی بلند و بالای خود را دارند.

تصمیمات شرکت والو برای تغییر استیم، از ادامه یافتن چنین جریان‌هایی خبر می‌دهد و مطمئنا باید منتظر شنیدن خبرهایی مشابه در آینده باشیم.

منبع: Win.gg

