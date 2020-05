شرکت بازی‌سازی «فراگ‌ورز»، سازنده‌ی سری بازی‌های معمایی شرلوک هلمز، از قسمت جدید این مجموعه بازی‌ها رونمایی کرده است. بازی «شرلوک هلمز: فصل اول» (Sherlock Holmes: Chapter One)، همانطور که از نام آن پیداست، قرار است قصه‌ای از ابتدای فعالیت شرلوک هلمز به عنوان یک کارآگاه خصوصی را تعریف کند.

قرار است چه از نظر داستانی و چه از نظر گیم‌پلی، با یک شرلوک هلمز کاملا متفاوت روبرو شویم. آن‌طور که سازندگان بازی گفته‌اند، بازی «شرلوک هلمز:‌ فصل اول» شخصیت اصلی این قصه‌ها را به شکلی کاملا متفاوت به تصویر خواهد کشید. شرلوک هلمز در این بازی جدید، بسیار جوان و لجباز است؛ طوری که با افسانه‌ای که به اسم شرلوک هلمز می‌شناسیم بسیار فرق می‌کند. در طول قصه‌ی بازی، چگونگی تبدیل شدن شرلوک هلمز به شخصیت معروف او به عنوان یک کارآگاه کارکشته را تماشا خواهیم کرد.

عرضه‌ی شرلوک هلمز: فصل اول برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و هم‌چنین کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

حتی ظاهرا خبری از «جان واتسون» معروف هم در بازی نیست. البته شرلوک هلمز باز هم با شخصیت دیگری همراه خواهد شد، ولی این شخصیت که اتفاقا «جان» نام دارد، جان واتسون نیست. بازی می‌گوید که شرلوک خودش هم نمی‌داند جان کیست و در طول بازی با او قصه‌اش آشنا خواهد شد.

قصه‌ی بازی در جزیره‌ای مدیترانه‌ای در قرن نوزدهم میلادی اتفاق می‌افتد. نکته‌ی مهم درباره‌ی این جزیره، امکان گشت و گذار آزادانه در تمام بخش‌های آن است. بازی شرلوک هلمز: فصل اول برای اولین بار در این مجموعه بازی‌ها، ساختاری محیط-باز دارد. باید در شهر بازی به دنبال سرنخ‌های مختلف و صحبت با افراد، رفت و آمد کرد. شرلوک هلمز: فصل اول پرونده‌های مختلفی را به بازی‌کننده واگذار می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد تا با استفاده از ابزار مختلفی که در اختیارشان قرار داده، سرنخ‌ها را کشف و معماها را حل کنند.

برای اولین بار در سری بازی‌های شرلوک، بازی بخش‌های اکشن هم خواهد داشت. با این حال، اینکه چگونه با هر موقعیت برخورد کرد، کاملا به بازی‌کننده واگذار شده است. می‌توان مستقیما از سلاح‌های مختلف استفاده یا با نگاهی به محیط دور و اطراف، از آیتم‌های مختلف برای حمله استفاده کرد.

مثل قسمت‌های قبل، بازی انتخاب‌های مختلفی را در طول داستان مقابل بازی‌کننده قرار خواهد داد؛ انتخاب‌هایی که روی روند داستان و شخصیت شرلوک هلمز تاثیر می‌گذارند.

اطلاعات بیشتری از بازی در دست نداریم و زمان عرضه‌ی آن هم برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه شرکت سازنده‌ی بازی به اندازه‌ی کافی زمان دارد تا بخواهد بیشتر از شرلوک هلمز: فصل اول صحبت کند.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی و تصاویری از آن را ببینید.

