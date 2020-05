به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Xbox Wire، ساعتی پیش لیست اسامی بازی‌های رایگان ماه ژوئن 2020 سرویس Xbox Live GOLD اعلام شد.

به رسم هر ماه این ماه نیز 4 بازی برای دو کنسولِ Xbox One و Xbox 360 رایگان خواهد شد که در بازه زمانی‌ای معین برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و یا مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس خواهند بود. توجه داشته باشید که 2 بازی اول برای کنسول Xbox one و 2 بازی دوم برای کنسول Xbox 360 بوده که به وسیله قابلیت پشتیبانی از نسل قبل (Backward Compatibility) بر روی Xbox One نیز قابل دریافت بوده و قابل اجرا نیز خواهند بود.

اسامی بازی‌های رایگان ماه ژوئن 2020 سرویس Xbox Live GOLD به شرح زیر است:

- Shantae and the Pirate’s Curse (از تاریخ 1 ژوئن مصادف با 12 خرداد تا تاریخ 30 ژوئن مصادف با 10 تیر به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

- Coffee Talk (از تاریخ 16 ژوئن مصادف با 27 خرداد تا تاریخ 15 جولای مصادف با 25 تیر به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

- !Destroy All Humans (از تاریخ 1 ژوئن مصادف با 12 خرداد تا تاریخ 15 ژوئن مصادف با 26 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

- Sine Mora (از تاریخ 16 ژوئن مصادف با 27 خرداد تا تاریخ 30 ژوئن مصادف با 10 تیر به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

توجه داشته باشید که پس از دریافت هر یک از این عناوین و اضافه شدنشان به حسابتان شما هر زمان که دارای اشتراک سرویس Xbox Live GOLD و یا سرویس Xbox Game Pass Ultimate باشید قادر به انجام این عناوین خواهید بود.

منبع متن: pardisgame