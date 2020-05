چه اتفاقی در چرنوبیل افتاد؟ با Chernobylite به عمق ماجرا سفر کنید

۶ ماه پیش بود که نسخه‌ی Early Access بازی علمی تخیلی Chernobylite بر روی شبکه‌ی استیم قرار گرفت، هم‌اکنون این عنوان با ۵۰ درصد محتوای بیشتر آماده شده است که در کامل‌ترین حالت ممکن و در ماه‌های آتی، برای رایانه‌های شخصی عرضه شود.

به گزارش پردیس‌گیم، کاربرانی که به اکتشاف و گشت و گذار در مناطق مختلف علاقه دارند، حال خواهند توانست که با سر زدن به اماکن معروف Pripyat از معروف‌ترین نقاط این مکان بازدید به عمل آورند. نخست از پارکی تفریحی که با چرخ و فلک خود مشهور شده است بازدید کنید. سپس به میدان لنین رفته و با چندین ساختمان دیگر آشنا شوید. اما به یاد داشته باشید که ساختمان‌های دور و اطراف دیگر همانند سابق نیستند؛ شما بجای آنان پایگاهی نظامی و مرموز خواهید دید که امکان نفوذ بدانجا وجود دارد، نکته‌ی مهم اینجاست که آیا به اندازه‌ی کافی شجاع هستید که دست به چنین کاری زده و از رازهای خطرناک آنجا پرده بردارید؟

در آپدیت جدیدِ بازی، کاربران می‌توانند به موارد زیر نیز دسترسی داشته باشند:

بخش دوم تحقیقات Tatyana





جهانی نو که بازیکن را با برخی از وقایع قدیم آشنا می‌کند و به برخی از سوالات جواب می‌دهد. ماموریتی که هم برای بازیکن و هم برای Igor بسیار مهم می‌باشد و نتیجه گیری‌ای بر تحقیقات خواهد بود.

کاراکتر جدید - Olga

اُلگا دختری نوجوان و اوکراینی است که از چیزی نمی‌ترسد و یکی از اعجوبه‌های "The Village" می‌باشد. او از NAR متنفر است و دوست دارد که همه‌ی آنها یا از چرنوبیل خارج شوند یا کشته شوند. هدف او به نظر آسان می‌رسد اما در حقیقت کاری سخت و دشوار است، شما می‌توانید اُلگا را به ماموریت‌های مختلفی بفرستید و از این طریق مهارت و استعدادهای جدیدی کسب کنید.

ماموریت‌های داستانی جدید





سازندگان با افزودن چهار ماموریت جدید که مربوط به Olga, Sashko و Georigiy می‌باشند شما را با کاراکترهای جدیدی آشنا خواهند کرد و البته باید با برخی شخصیت‌ها نیز خداحافظی کنید. شاید هم نه. همه‌ی اینها بسته به انتخاب خود بازیکن می‌باشد. The Red Forest هم با برخی وقایع و اتفاقات جدید پر شده است، به گونه‌ای که نمی‌دانید چه کسی یا چه چیزی در تاریکی جنگل پرسه می‌زند و در هنگام جستجو چه خواهید یافت.

پیشرفت‌های گرافیکی

Chernobylite هم‌اکنون از DirectX 12 پشتیبانی می‌کند و بازیکنانی که از کارت گرافیک مناسبی برخوردار هستند، می‌توانند این مورد را چک کرده و ارتقای گرافیکی را ببینند.

همکاری با AMD

به لطف همکاری سازندگان با AMD حال تاثیر FidelityFX بر روی بازی بسیار مشهود است و شما می‌توانید حتی با اعمال رزولیشن پایین‌تر، به کیفیت و شفافیت بهتر و بالاتری دست پیدا کنید. FidelityFX بر روی تمامی مدل‌های کارت گرافیک قابل اجرا است ، عملکرد گرافیکی و پردازنده‌ی بازی با FidelityFX افت نخواهد کرد.

بهبود مکانیزم‌های بازی





یکی دیگر از قابلیت‌ها و پیشرفت‌‌های بازی اضافه شدن حجم زیادی از موارد مربوط به مکانیزم‌های گیمپلی است، از سیستم UI تا دیالوگ‌های رد و بدل شده بین کاراکترها. البته طبق قول سازندگان 100 درصد موارد بی نقص عمل نخواهند کرد اما پیشرفت‌های اعمال شده بسیار واضح و آشکار هستند. برای مثال صداهایی که قبل از این به درستی پرداخته نشده بودند به شکل خودکار اصلاح می‌شوند. دیالوگ‌های مربوط به شخصیت‌های درون بازی نیز مداما نشان داده می‌شوند تا افراد غیر روس که از زبان اصلی استفاده می‌کنند به بهترین عملکرد و بهره از بازی برسند. البته قابل ذکر است که شما می‌توانید این مورد را روشن یا خاموش کنید.

درمورد Chernobylite

این بازی توسط تیم سازنده‌ی عنوان موفق Get Even توسعه می‌یابد و اثیری علمی تخیلی و وحشت بقا می‌باشد. بازی با ارائه‌ی مخلوطی از گردش آزاد، مبارزه، ساخت و ساز، و داستانی غیرخطی بازیکنان را در جهانِ خود به چالش می‌کشد. Chernobylite از موتور گرافیکی Unreal Engine 4 بهره می‌برد و Reality 51 که به مدت 5 سال توسط The Farm 51 استفاده می‌شد در بازی حضور دارد.

نکات کلیدی Chernobylite

-در جهانی سه بعدی و اسکن شده از مناطق اختصاصی چرنوبیل دیدن کنید.

-با افراد مختلف همکاری کنید ولی هیوقت تمام اعتماد خود را بر روی یک شخص نگذارید زیرا -هرکسی ابعاد پنهان خود را دارد.

-با خطرات طبیعی و ماورائی روبرو شوید.

-در داستانی غیرخطی و علمی تخیلی غرق شوید.

-با منابع محدود خود و استعدادِ شیمی و فیزیک، موارد مختلفی ساخته و با موجودات عجیب و غریب مبارزه کنید.

شما می‌توانید تریلر جدید Chernobylite را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame