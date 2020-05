قسمت دوم از بازی محبوب The Last of Us که در تاریخ 30 خرداد منتشر خواهد شد؛ در حال حاضر در فروشگاه پلی‌استیشن برخی کشورهای خاورمیانه مانند عربستان سعودی و امارات، لیست نشده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamesindustry، یکی از کاربران وبسایت Reddit با پشتیبانی پلی‌استیشن در این رابطه تماس گرفته و آن‌ها در پاسخ اعلام کرده‌اند هر بازی‌ای که داخل فروشگاه پلی‌استیشن یک منطقه وجود نداشته باشد، به معنی آن است اجازه انتشار در آن منطقه را پیدا نکرده و قرار نیست در آن کشور منتشر شود.

دلیل ممنوع شدن توزیع بازی هنوز اعلام نشده است. اما احتمالا به دلیل محتوای برهنگی، که در درجه بندی ESRB برای این بازی عنوان شده، باشد. یا ممکن است گرایشات به خصوص الی باعث ممنوع شدن بازی در این کشورها شده باشد.

طبق اعلام سایت VG247، این مسئله ممکن است صدمه چندانی به فروش بازی نزند. چرا که هنوز هم کارت‌های از پیش پرداخت شده برای فروشگاه پلی‌استیشن وجود دارد که برای این مناطق کار می‌کند و به وسیله آن‌ها می‌توان بازی را خرید. همچنین خرده فروش‌ها نیز می‌توانند از منابع مختلف نسخه فیزیکی بازی را وارد کنند.

منبع متن: pardisgame