معرفی بازی ایرانی Ticket to Heaven با همکاری استدیوی خارجی The Handmade Interactive

آرت‌استایل منحصر به‌فرد، المان‌هایی آشنا از بازی‌های چندنفره محبوب اما در تجربه‌ای ناب و هیجانی واژه‌هایی هستند که جدیدترین بازی‌مان را با آنها تعریف می‌کنیم. بازی Ticket to Heaven جدیدترین ساخته استودیو The Handmade Interactive است که رقابت، هیجان و المان‌های محبوب بازی‌های چندنفره را در خود جای داده و قرار است به شیوه خودش لذت رقابت را به شما تزریق کند. حال چرا اسم بازی Ticket to Heaven یا بلیطی به بهشت است؟ زیرا این عنوان تورنمنتی سالانه در دنیا و داستان بازی است که هر سال چندین جنگنده و قهرمان را به جان یکدیگر می‌اندازد. این قهرمانان چرا در این تورنمنت شرکت می‌کنند؟ برای دریافت یک بلیط به بهشت، به یگ زندگی رویایی و آرمانی که فقط در خواب می‌توان آن را دید.





به گزارش پردیس‌گیم، سازندگان بازی درخصوص عنوان در دست توسعه‌ی خود چنین گفتند:

Ticket to Heaven با این‌که یک بازی آنلاین و چندنفره به‌حساب می‌آید که قرار است برای پلتفرم PCMACLINUX منتشر شود، اما این مهم باعث نشد که ما از داستان‌سرایی و خلق دنیایی که آن را دوست داریم، دست بکشیم. Ticket to Heaven روایت‌گر سال‌ها مبارزه برای رسیدن به یک زندگی راحت و رویایی در دنیایی پسا‌آخرالزمانی است. در بازی شما قهرمان و شخصیت مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنید و وارد میدان مبارزه می‌شوید. هر شخصیت دارای قابلیت‌ها و نیروهای خاص خودش است. شخصیت‌های بازی در سه دسته‌بندی مهاجم (Attacker)، حمایت‌گر (Support) و مدافع (Defender) تقسیم می‌شوند و Ticket to Heaven قرار است پس از انتشار تا ۲۰ شخصیت در این سه کلاس یا دسته‌بندی داشته باشد. ناگفته نماند که تمامی شخصیت‌ها قابلیت ارتقا و شخصی‌سازی خواهند داشت.

برای برنده شدن در Ticket to Heaven علاوه بر ماهر بودن در کشتن حریف‌های خود، باید تفکری استراتژیک نیز داشته باشید. اول هر دور بازی مهمات و اسلحه‌ها توسط یک هواپیما به سمت میدان نبرد پرتاب می‌شود و شما می‌بایست سریع و البته فکرشده به سمت مهمات مورد نیاز خود بروید و کشته نشوید. چون ما، اعضای The Handmade، همگی پیش از این‌که بازی‌ساز باشیم، گیمر بوده‌ایم و عاشق بازی‌ها، می‌دانیم که گیمرها شخصی‌سازی و تنوع در بازی‌ها برایشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پس در Ticket to Heaven همان‌طور که شخصیت‌ها دارای انواع لباس و قابلیت برای شخصی‌سازی خواهند بود، مراحل، اسلحه‌ها و نوع سرد و گرم‌شان نیز تنوع بسیار زیادی خواهد داشت.

Ticket to Heaven به‌زودی در وب‌سایت کیک‌استارتر (Kickstarter) کارش را شروع می‌کند و نیازمند حمایت شماست. اگر از بازی حمایت کنید، چه پاداش‌هایی دریافت می‌کنید؟ پاسخ خود را در زیر می‌توانید پیدا کنید.

هیروهای انحصاری

لباس یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های بازی یعنی The Friend

مجموعه اسکین انحصاری برای اسلحه‌ها

افکت‌های ویژه هیروها

یک پوستر اختصاصی همراه مدال شجاعت

گذشته از پاداش‌های بالا که به تمامی حامی‌های بازی هدیه خواهد شد، براساس هدف‌گذاری که در پیج کیک‌استارتر بازی خواهید دید، ما برنامه‌های بسیار بیشتری برای توسعه Ticket to Heaven و دنیای آن داریم که چند مورد این برنامه‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

اضافه کردن هیروها یا شخصیت‌های بیشتر

اضافه کردن حالت‌های بازی بیشتر چون حالت Free for All، Hardcore Mode و غیره

اضافه کردن نقشه‌ها و مراحل بیشتر و متنوع‌تر

انتشار بازی برای ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و نینتندو سوییچ

صفحه کیک‌استارتر به‌زودی کار خودش را شروع می‌کند و ما نیز به شما پس از انتشار صفحه اطلاع خواهیم داد. تا آن زمان، می‌توانید از طریق وب‌سایت تیم Handmade برای ثبت‌نام، حمایت از بازی و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنید.

منبع متن: pardisgame