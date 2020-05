بازی بعدی جوزف فارس، سازنده A Way Out به زودی معرفی خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم چند هفته مانده به رویداد EA Play، اطلاعاتی در مورد بازی‌هایی که قرار است در آن به نمایش درآیند، در سطح اینترنت پدیدار شده‌اند، یکی از این بازی‌ها، بازی جدید جوزف فارس (Josef Fares)، سازنده عناوینی مانند A Way Out و Brothers: A Tale of Two Sons است، که به نظر به زودی معرفی خواهد شد.

اما جزئیاتی در مورد بازی جدید او وجود ندارد و تمام اطلاعات ما در مورد این بازی، به حرف‌های او ختم می‌شود: "ما بر روی چیز بسیار هیجان‌انگیزی کار می‌کنیم، هنوز نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن حرف بزنیم، اما آماده باشید که قرار است چیزی را تجربه کنید که مانند آن را هرگز تجربه نکرده‌اید!"

یکی از افراد معروف صنعت بازی، جف گروب (Jeff Grubb) هم در این مورد فقط به گفتن همین جمله اکتفا کرد: "آماده باشید، به زودی اطلاعات بیشتری از آن به دست خواهد آمد"

احتمالا به زودی اطلاعات بیشتری از آن را در EA Play در ۲۲ خرداد به دست خواهیم آورد و حتی ممکن است تریلری از آن هم به نمایش دربیاید.

