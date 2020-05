فروش Little Nightmares به دو میلیون نسخه رسید، Little Nghtmares II در دست ساخت است

به گزارش پردیس‌گیم BANDAI NAMCO Entertainment با افتخار اعلام می‌کند که فرنچایز ترسناک پازلی-پلتفورمر، Little Nightmares، دو میلیون نسخه فروخته است و در حال ادامه‌دادن موفقیت سری کلاسیک است. این عنوان توسط استودیو Traiser Studios ساخته و توسط بخش اروپای BANDAI NAMCO منتشر شده است. در این بازی شما کنترل Six را در حالی که او تلاش می‌کند از Maw که یک کشتی پر از افراد شیطانی و تله‌های خطرناک است، فرار کند.

از تاریخ ۱۲ فروردین مشترکین Stadia می‌توانند خود را در داستان تاریک Little Nightmares غوطه‌ور سازند. نسخه استاندارد بازی به صورت رایگان در اختیار مشترکین Stadia Pro قرار خواهد گرفت. اما برای تجربه سه بخش داستانی اضافی که با نام Secrets of the Maw شناخته می‌شود، باید پول پرداخت کنند. کسانی که عضو سرویس Stadia Pro نیستند، می‌توانند نسخه کامل Little Nightmares را که شامل نسخه استاندارد بازی و Secrets of the Maw می باشد را خریداری کنند.

هرو هوئرت (Herve Hoerdt)، معاون ارشد بخش دیجیتال، بازاریابی و محتوای بخش اروپای BANDAI NAMCO گفت: "جزو قسمتی از ماجراجویی Little Nightmares بودن، از ابتدای این نقطه عطف بزرگ فوق‌العاده بوده است. این تعهد ما از قابلیت‌هایمان برای تولید فرنچایزهای بزرگ که موجب دستیابی به موفقیت و سرگرمی، نه فقط در بخش ویدئوگیم بلکه در کل بخش سرگرمی می‌شوند، می‌باشد؛ و اگرچه این نقطه عطف مهم است، اما این فقط یک شروع است."

لوکاس راسل (Lucas Roussel) یکی از اعضای تیم سازندگان Little Nightmares گفت: "فوق‌العاده است که می‌بینیم این فرنچایز جدید همراه با واکنش‌ها و پشتیانی از طرف طرفداران به زندگی برگشته است. با Google Stadia، تعداد بازی‌کنندگان بیشتری می‌توانند این عنوان را تجربه کنند و موجب بزرگتر شدن این جامعه می‌شوند. ما به طور کامل بر روی Little Nightmares II تمرکز کرده‌ایم و نمی‌توانیم صبر کنیم تا به طرفداران در این تابستان در مورد این بازی اطلاعات بیشتری بدهیم."

به جز Stadia، این بازی بروی PlayStation 4 و Xbox One و PC و Nintendo Switch نیز عرضه شده است.

منبع متن: pardisgame