به گزارش پردیس‌گیم، همانطور که پیشتر اعلام شده بود، در جریان جدیدترین قسمت از ویژه‌برنامه‌های State of Play شرکت Sony به نمایش بازی جدید و به شدت مورد انتظار استودیوی ناتی‌داگ یعنی The Last of Us: Part II پرداخت. این تریلر که بر روی نمایش گیم‌پلی تمرکز دارد، ما را بیشتر با محیط‌های آن، خطرات و تهدیدهای دنیای آخرالزمانی بی‌رحم بازی و مکانیک‌های گیم‌پلی آشنا می‌کند.

عنوان The Last of Us: Part II در تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame