به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gamespot طی مصاحبه‌ای که آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) به تازگی با برنامه‌ی صوتی و پادکستیِ (اصطلاح انگلیسی: Podcast) صحبت در رابطه با بازی با حضور راجر و هَرولد (نام اصلی: The Talking Games With Reggie and Harold) داشته است گفته است که مردم هنوز متوجه قدرت واقعی نسل بعد نشده‌اند.

آقای فیل اسپنسر، رییس بخش Xbox شرکت Microsoft گفت از این موضوع مطلع است که این که بتوانند پرش واقعی کنسول Xbox Series X را نسبت به کنسول Xbox One نمایش دهند چالش برانگیز بوده است، آقای فیل اسپنسر در رابطه با علت این موضوع گفت که یکی از مشخصه‌های اصلی تعریف کردن بازی‌های نسل بعد این است که چگونه مردم سرعت بالاتر و فریم ریت (اصطلاح انگلیسی: Frame Rate) با ثابت‌تر را احساس می‌کنند؛ ممکن نیست که بتوان آنها را در درون ویدیو نشان داد.

با کنسل شدن یا به تعویق افتادن تمامی مراسم‌ها و رویدادهای حضوری و فیزیکی به علت شیوع ویروس کووید 19 (یا همان COVID 19) در سراسر جهان، شرکت Microsoft در حال رو به رو شدن با یک وضع دشوار است تا بتواند جذبه‌ی فریم ریت‌های سریع‌تر را طرفداران نشان دهد؛ آقای فیل اسپنسر، رییس بخش Xbox شرکت Microsoft گفت که این یک چالش جدید است چرا که برای فراهم کردن تحول کنسول‌ها در طول تاریخِ کنسول‌های بازی قدرت کنسول‌های جدید به محض نمایش داده شدن و فوراََ در درون گرافیک‌های بهتر ظاهر می‌شدند.

آقای فیل اسپنسر، رییس بخش Xbox شرکت Microsoft گفت:

"یکی از چیزهایی که من درباره‌ی آن به طور عمومی و در ملع عام صحبت کرده‌ام اما صحبت کردن درباره‌ی آن سخت بوده است این مسئله است: طوری که بازی‌ها بر روی یک کنسول اجرا می‌شوند و این احساس را با داشتن فریم ریت‌ای بالاتر و فریم ریتی با ثبات‌تر به بازیکنان منتقل می‌کنند، کیفیت تصویر بالایی که به نمایش می‌گذارد، نمایش دادن این‌ها به شکل ویدیو تنها میتوان گفت که ممکن نیست. چطوری نشان می‌دهید که یک چیز چه احساسی دارد [و چه حسی را به مخاطب منتقل می‌کند]؟"

آقای فیل اسپنسر اضافه کرد:

"ما در حال رسیدن به نقطه‌ای هستیم که احساس غوطه وری‌ای که شما از طریق کیفیت تصویر و چیزهای دیگر حس می‌کنید اکنون معادل است با قابلیت‌های بصری‌ای که ما داریم؛ شما چگونه همچین چیزی را در جهانی اینگونه و به این شکل (آقای فیل اسپنسر در اینجا اشاره نکردند که منظورشان از این حرف وضعیت موجود در جهان به واسطه‌ی شیوع ویروس کووید 19 بوده است یا صرفاََ نوع زندگی امروزی در قرن 21) با مردم به اشتراک می‌گذارید؟"

آقای فیل اسپنسر گفت که او در رابطه با این که آنها بتوانند در آینده و پیش از زمان عرضه‌ی کنسول Xbox Series X قادر به تحویل و ارائه‌ی این کنسول به مصرف کنندگان در راستای کمک به درک و متوجه شدن بهتر آنها از جذبه‌ی کنسول Xbox Series X باشند خوش بین است اما به علت محدودیت‌هایی که دولت (در اینجا مجددا به صرفاََ محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت کشور آمریکا یا دیگر کشورهای مقصد کنسول Xbox Series X از سوی آقای فیل اسپنسر اشاره نشده است) در مبحث فاصله گیری اجتماعی ایجاد کرده‌اند بعید است که این اتفاق به این زودی‌ها بی‌افتد.

آقای فیل اسپنسر گفت: "احساس ارتباط [کنسول Xbox Series X] با نسل‌های قبلیِ کنسول‌ها چیزی خواهد بود که مردم به آن به طور مثبتی توجه خواهند کرد."

کنسول Xbox Series X قادر به تحویل و ارائه‌ی فریم ریت‌ای تا میزان 120 فریم در ثانیه است اما در نهایت این توسعه دهنگان و بازیسازان هستند که تصمیم می‌گیرند که چه چیزی برای متعادل کردن شرایط میان جلوه‌های بصری و فریم ریت بهتر است (برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این قابلیت میتوانید به قسمت دوم مقاله‌ی "بررسی تمامی اطلاعات منتشر شده از کنسول XBOX SERIES X" مراجعه کنید).

همچنین در درون این مصاحبه آقای فیل اسپنسر مجدداََ این را تکرار کرد که او همچنان انتظار دارد تا زمان عرضه‌ی کنسول Xbox Series X همان طوری که برنامه ریزی کرده‌اند در فصل تعطیلات سال 2020 (Holiday Season 2020) باشد و در این بازه‌ی زمانی به طور جهانی عرضه شود، آقای فیل اسپنسر گفت که تا به این لحظه تغییری به لطف تلاش‌ها و کارهای شگفت انگیز تیم‌هایمان در این بازه‌ی زمانی و محیط چالش برانگیز در درون زمان عرضه‌ی کنسول Xbox Series X به وجود نیامده و احتمالاََ هم نخواهد آمد.

آقای فیل اسپنسر گفت:

"ما یک بررسی سخت افزاری دیگر داشتیم که در این هفته انجام دادیم. به واسطه‌ی زنجیره‌ی مواد اولیه‌مان ما احساس خوبی در رابطه با قسمت سخت افزاری کنسول Xbox Series X داریم؛ این حس همانند این است که ما قادر خواهیم بود تا میزان واحد کافی‌ای از کنسول Xbox Series X به تولید برسانیم. ما به طور شدیدی به عرضه‌ی جهانی کنسول Xbox Series X متعهد هستیم، کاری که ما با کمال تاسف در زمان کنسول Xbox One آن را انجام ندادیم."

آقای فیل اسپنسر همچنین گفت که نرم افزار سیستم عامل کنسول Xbox Series X نیز در حال طی کردن روند خوبی هستند، آقای فیل اسپنسر اضافه کرد که روند توسعه‌ی بازی‌ها نیز در کنار نرم افزار سیستم عامل کنسول Xbox Series X در حال طی شدن هستند اما با کمی وقفه.

آقای فیل اسپنسر گفت:

"بازی‌ها در حال طی کردن روند [توسعه‌ی] خوبی هستند؛ تمامی چیزهای عملی‌ای که نیازمند همکاری فیزیکی می‌باشند، چیزهایی نظیر موشن کپچر (اصطلاح انگلیسی: Motion Capture) و چیزهایی نظیر سمفونیک کپچر (اصطلاح انگلیسی: Symphonic Capture)، چیزهایی نظیر این‌ها برخی از آنها در حال حاضر روندشان متوقف شده است اما در طرف خود بازی‌ها چیزهایی که تا سطح محتواهای پیش کامل شده (نام اصلی: Pre Content Complete) روند تولیدشان طی شده است ممکنه است تا بیشتر از چیزهایی که تا سطح محتواهای کامل شده و ارسال شده (نام اصلی: Post Content Complete) تحت تاثیر شرایط فعلی قرار بگیرند."

بحران ایجاد شده به علت شیوع ویروس کووید 19 باعث ایجاد تغییرهایی در درون سیاست‌های شرکت Microsoft شده است؛ به عنوان مثال آقای فیل اسپنسر به این مورد اشاره کرد که به واسطه‌ی شیوع ویروس کووید 19 و انجام کارها و فعالیت‌ها به صورت دور کاری اکنون توسعه دهندگان، بازیسازان و همکاران ترد پارتی (اصطلاح انگلیسی: Third Party) ما این اجازه را دارند تا کیت‌های مخصوص توسعه دهندگان و بازیسازان (اصطلاح انگلیسی: Development Kit، معنا: نسخه‌ای مخصوص از یک دستگاه که فقط برای توسعه دهندگان، بازیسازان و به طور کلی محتوا سازان آن دستگاه طراحی شده است و برای عموم مردم نمی‌باشد.) کنسول Xbox Series X را برای ادامه و انجام کارهای خود به خانه‌هایشان ببرند، کاری که پیش از این و بدون شرایط ایجاد شده به واسطه‌ی شیوع ویروس کووید 19 و انجام کارها و فعالیت‌ها به صورت دور کاری اجازه‌ی انجام دادن آن وجود نداشت.

و در نهایت آقای فیل اسپنسر همچنین در رابطه با روند ساختن دوباره‌ی درون تیم Xbox نیز صحبت کرد. عرضه‌ی کنسول Xbox One در سال 2013 به واسطه‌ی مواردی نظیر سیاست‌های بحث برانگیز (اتصال دائمی به اینترنت، عدم امکان استفاده از دیسک‌های بازی استفاده شده و...) و همچنین قیمتی به میزان اختلاف 100 دلار بالاتر نسبت به کنسول رقیب یعنی کنسول PlayStation 4 شرکت Sony صدمه دید و این امر باعث شد تا شرکت Microsoft در برابر شرکت Sony در نسل قبلی کنسول‌ها ضعیف ظاهر بشود اما از سال 2015 که آقای فیل اسپنسر به عنوان رییس و رهبر بخش Xbox انتخاب و قرار داده شد به نظر می‌رسد که شرایط برای بخش Xbox شرکت Microsoft و عرضه‌ی کنسول Xbox Series X در اواخر امسال در مسیر بهتری قرار دارند.

آقای فیل اسپنسر گفت:

"تیم (Xbox) اعتماد خود را به رهبریت (بخش Xbox) از دست داده بود؛ قابلیت رهبریت و تعهد شرکت (Microsoft) به این بخش (Xbox) و تصمیم گیری ما، تمامی این‌ها از دست رفته بودند؛ ساختن دوباره‌ی تمامی این‌ها از درون شرکت مهم و با اهمیت بود و انجام این کارها زمان می‌برد."

کنسول Xbox Series X در فصل تعطیلات سال 2020 در سراسر جهان منتشر و عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame