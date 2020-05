با این‌که می‌دانیم Dragon Quest 12 همچنان در دست ساخت است، اما به نظر می‌رسد که تا انتشار این عنوان زمان زیادی باقی مانده است. با توجه به سخنی که گفته شد، آثار مربوط به Dragon Quets بیش از پیش تلاش خواهند کرد تا خلا ایجاد شده را برای راضی نگه داشتن هواداران پر نگه دارند. برای مثال، Square Enix بازی جدیدی از این مجموعه معرفی کرده که احتمالا آن چیزی نیست که فکرش را می‌کردید.

به گزارش پردیس‌گیم، این بازی با نام Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai شناخته می‌شود و قرار است در سال 2021 عرضه شود. بازی مذکور با اقتباس از انیمه‌ی جدید Dragon Quest که هنوز پخش نشده است(The Adventure of Dai) به کار خود ادامه می‌دهد. البته انیمه‌ی The Adventure of Dai نیز خود از مانگایی با همین اسم که در سال 1980 منشر شد ساخته می‌شود و می‌توان حدس زد که بازی جدید ارتباط چندانی با داستان‌ بازی نداشته باشد.









با توجه به تمامی موارد بالا، شاید بتوان نسخه‌ی جدیدی که به تازگی معرفی شده را اسپین آف Dragon Quest دانست و نه نسخه‌ای مجزا و کامل. Infinity Strash نخستین قسمت از این پروژه‌ی سه قسمتی خواهد بود، نام دیگر قسمت‌ها بدین شرح است: Dragon Quest: The Adventure of Dai – Spirit of Bonds, and Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade، که برای موبایل منتشر خواهد شد.

Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai در سال 2021 و برای کنسول‌ها در کشور ژاپن منتشر خواهد شد. بازیکنان می‌توانند با کنترل شخصیت‌های مورد علاقه‌ی خود و با استفاده از جادوهای آشنا و جدید، به مقابله با هیولاها بروند. البته فعلا مشخص نشده است که کنسول مقصد بازی کدام یک از دستگاه‌های موجود در بازار می‌باشند. شما می‌توانید تریلر معرفی Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame