پردیس کست - نگاهی به Cyberpunk 2077 و انتظاراتمان

سلام پردیس‌گیمی‌های عزیز ، CD Projekt Red یکی از استادیوهای مورد احترام بازیسازی ست، که در سال‌های اخیر با انتشار The Witcher 3 و پشتیبانی طولانی مدت و جذابش! مورد تمجید قرار گرفت و به درجه والایی در عرصه بازیسازی رسید.حال چند ماه دیگر بازی بعدی پرحواشی این استدیو هم منتشر می‌شود، بازی‌ای که اغلبمان برایش هیجان زده هستیم.در این قسمت صدرا، رضا و عرفان در مورد اطلاعات منتشر شده بازی صحبت میکنند و انتظاراتشون رو بهمون میگن. هر سه هم به طریقی از منتظران بازی‌اند.

موضوع هفته بعد را شما پیشنهاد دهید:

نگاهی به بازی The Last Of Us Part II و ویژگی‌هایش

تقلید و الهام در بازی‌های ویدیویی

نگاهی به سری Call Of Duty و آینده این سری

نگاهی به سبک تعاملی و ویژگی‌هایش

منبع متن: pardisgame