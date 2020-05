به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، دیروز استدیو ناتی داگ ویدیوی دیگری از یکی از مورد انتظارترین بازی های سال The Last of Us: Part II، منتشر کرد. درحالیکه در قسمت جدید State of Play که به بازی The Last of Us: Part II اختصاص داشت ، کارگردان بازی " نیل دراکمن " اطلاعات جدیدی از سیستم مبارزه، گیم پلی، مکانیک­ها و صداگذاری ارائه داد، این بار، ناتی داگ پشت صحنه و روند توسعه بازی را نشان داد و همینطور طراح‌های‌ هنری جدیدی که ایده سازندگان از محیط های آخر الزمانی را نشان می­دهد، منتشر کرد.

در این ویدیو "نیل دراکمن" و کارگردان هنری بازی "جان سویینی" در ارتباط با سفرهای متعددی که به شهر سیاتل برای مطالعه معماری آن منطقه برای هرچه بیشتر نزدیک تر کردن بازی The Last of Us: Part II به واقعیت، صحبت کردند. "سویینی" اظهار داشت که تا آنجا پیش رفتند که در میان شهر قدم می­زدند و تا آنجا که امکان داشت از ساختمان ها، علائم های روی دیوار عکس برداری کردند و به ایستگاه های اتوبوس در سراسر شهر سیاتل سر زدند به این امید که از این عناصر به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا هرچه بیشتر گیمر ها بتوانند در دنیای بازی غرق شوند.

در بسیاری از طراح‌های هنری جدیدی که منتشر شده، "الی" سوار بر اسب است در حالبکه محیط اطراف خود را کاوش می­ کند. این طرح‌های مفهومی جدید "الی" از زمین و درختان سرسبز گرفته تا ساختمان های پوشیده از چمن و سبزه­ سیاتل را شامل می­ شود و بااینکه دنیا رو به نابودی رفته است، اما هنوز هم در این دنیای آخرالزمانی زیبایی دیده می­شود.

و شما می­ توانید هم­ اکنون طراح‌های هنری مفهومی زیبای بازی را مشاهده کنید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>





بازی The Last of Us: Part II به صورت انحصاری برای PS4 در روز 30 خرداد 1399 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame