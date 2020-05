طی ماه گذشته شاهد بازخوردهای منفی زیادی نسبت به اطلاعات لو رفته از داستان The Last of Us: Part II بودیم. برخی از کسانی که داستان آن را برای خودشان اسپویل کردند، به‌نظر ناامید شدند و تصمیم به عدم خرید بازی گرفتند. بعضی دیگر هم خوشبین و هیجان‌زده هستند و می‌گویند هنوز هم از روز اول بازی را خریداری خواهند کرد. با توجه به اطلاعات جدید، به‌نظر می‌رسد The Last of Us: Part II با وجود تمام حواشی اخیر همچنان فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، جیم رایان، رئیس و مدیر عامل بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت Sony، اعلام کرد The Last of Us: Part II همچنان آمار فوق‌العاده‌ای در پیش‌خریدها دارد. رایان در مصاحبه‌ای با CNET گفت The Last of Us: Part II پیش‌خریدهای بیشتری در مقایسه با Spider-Man در سال 2018 در اروپا داشته است. این نکته را در نظر بگیرید که Spider-Man در نهایت به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های PS4 تبدیل شد و از زمان عرضه خود تاکنون بیش از 13 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

رایان در ادامه افزود از نظر کیفی هم امید بالایی به بازی دارد و گفت: "ما امیدواریم این عنوان، تعریف جدید بازی در نسل هشتم باشد." هنوز مشخص نیست که Part II بتواند به اندازه نسخه اول با کیفیت و ماندگار باشد اما در هر صورت فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه خواهد کرد. نمایش اخیر بازی در State of Play هم بسیار درخشان و تحسین برانگیز بود.

نسخه اول The Last of Us جمعا برروی PS3 و PS4 بیش از 20 میلیون نسخه به فروش رساند و جای تعجب نخواهد بود اگر Part II هم فروش فوق‌العاده بالایی را تجربه کند. ضمن اینکه تعداد دارندگان کنسول PS4 به بیش از 110 میلیون نفر رسیده است. نمرات و نقدهای The Last of Us: Part II یک هفته قبل از عرضه خود بازی منتشر خواهند شد.

The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 عرضه می‌شود.

