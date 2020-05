بازی رایگان فروشگاه اپیک گیمز برای این هفته مشخص شد عنوان Borderlands: The Handsome Collection را به صورت رایگان تجربه کنید

به گزارش پردیس‌گیم ،پس از رایگان شدن عنوان Civilization 6 طی هفته ی گذشته، حال همانطور که شایع شده بود بازی Borderlands: The Handsome Collection عنوانی است که می توانید این هفته آن را به صورت رایگان از فروشگاه اپیک گیمز تهیه کنید.

بازی Borderlands: The Handsome Collection محصولی از Gearbox Software است که در سبک اکشن، نقش‌آفرینی و شوتر اول‌شخص طراحی و ساخته و از سوی کمپانی 2K Games منتشر شده است. این مجموعه شامل بازی های Borderlands: The Pre-Sequel و Borderlands 2 می باشد که به همراه محتوای دانلودی و بخش چند نفره لوکال در یک پکیج عرضه شده است و در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۴ برای پلتفرم های ps۴، xbox one و pc منتشر شده است.علاوه بر این عنوان،خبر رسیده است که Epic Games کپی های رایگان Trackmania ، بازسازی نسخه کلاسیک بازی را به شما می دهد. می توانید امروز بازی را به صورت رایگان سفارش داده و هنگام انتشار آن در تاریخ 1 ژوئن 2020(12 خرداد) این بازی را دانلود کرده و از اجرای آن لذت ببرید.













طبق شایعات منتشر شده عنوان رایگان بعدی این فروشگاه Ark Survival Evolved خواهد بود که دور از انتظار هم نبوده و با سیاست گذاری های این شرکت طی هفته های گذشته همخوانی دارد.در گذشته نیز شاهد رایگان شدن بازی grand theft auto v به مدت یک هفته بر روی وب سایت این فروشگاه بودیم که استقبال بی‌نظیر بازیبازان موجب اختلالاتی در سرور وب سایت این فروشگاه و در نتیجه قطعی آن برای مدت کوتاهی شد.همچنین این فروشگاه علاوه بر رایگان کردن چند عنوان در طی هفته‌های گذشته، تعدادی از بازی ها مانندControl, The Outer Worlds, Red Dead Redemption و , Borderlands 3 نیز با تخفیف های خوبی در اختیار بازیبازان قرار داده شده اند که برای اطلاع از تخفیف ها و خرید عناوین دلخواه خود، تا تاریخ پنجشنبه ۱۱ ژوئن(22 خرداد) مهلت دارید به سایت این فروشگاه مراجعه کنید.

منبع متن: pardisgame