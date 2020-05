شرکت بازی‌سازی باندای نامکو، تاریخ عرضه‌ی بازی سریع و خشن را مشخص کرده است. طبق خبری که این شرکت اعلام کرده، بازی Fast & Furious: Crossroads در روز ۷ آگوست عرضه خواهد شد. عرضه‌ی بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

در کنار اعلام تاریخ انتشار بازی، هم‌چنین اولین تریلر گیم‌پلی Fast & Furious: Crossroads منتشر شده است؛ طوری که توانسته‌ایم به خوبی از دلیل امتناع سازندگان به نمایش گیم‌پلی، آن هم تا ماه‌ها پس از رونمایی بازی،‌ مطلع شویم.

وظیفه‌ی ساخت بازی Fast & Furious: Crossroads به استودیوی Slightly Mad سپرده شده است؛ استودیویی که سابقه‌ای بسیار خوب در ساخت بازی‌های مسابقه‌ای دارد. با این حال، ظاهرا بودجه‌ای که برای بازی در نظر گرفته شده بوده، به جای اینکه روی ساخت آن هزینه شود، صرف آوردن وین دیزل و رفقا شده است.

سازندگان Fast & Furious: Crossroads آن را بیشتر شبیه به یک بازی اکشن سینمایی توصیف می‌کنند تا یک بازی مسابقه‌ای و رانندگی؛ که صد البته در راستای جریان قسمت‌های اخیر فیلم‌های سریع و خشن است. بازی‌کننده‌ها باید مراحل اکشن و خطی مختلفی را، چه به صورت آنلاین و چه آفلاین، به پایان برسانند. گفته شده که صحنه‌های مهم، ابزارها و خودروهای مختلف مجموعه‌ی سریع و خشن در بازی قرار داده شده است.

بازی هم‌چنین داستانی تازه در مجموعه‌ی سریع و خشن را تعریف می‌کند. وین دیزل، میشل رودریگز و تایریس گیبسون، به ترتیب برای ایفای نقش‌های خود یعنی «دام»، «لتی» و «رومن» در ساخت بازی همکاری کرده‌اند. بازی Fast & Furious: Crossroads با قصه‌ی جدید خود، قرار است شخصیت‌های جدیدی را هم به مجموعه معرفی کنند.

می‌توانید در ادامه تریلر گیم‌پلی Fast & Furious: Crossroads را ببینید.

