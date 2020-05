مثل تمام رویدادها و نمایشگاه‌های سال جاری، بلیزارد هم خبر از لغو برگزاری نمایشگاه بلیزکان داده است. طبق خبری که این شرکت به تازگی منتشر کرده، رویداد بلیزکان در سال ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد و فعلا هم جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است.

نمایشگاه بلیزکان، مکان اصلی رونمایی بازی‌ها، آپدیت‌ها و پروژه‌های مختلف شرکت بازی‌سازی بلیزارد است. در عین حال، بلیزکان گردهمایی بزرگی برای طرفداران بلیزارد محسوب می‌شود؛ نمایشگاهی که طرفداران مجموعه‌های مختلف بلیزارد را برای چند روز کنار هم می‌آورد.

طبق گفته‌ی بلیزارد، اوایل سال آینده‌ی میلادی می‌توانیم انتظار رویداد جایگزین آنلاین را داشته باشیم.

«سارالین اسمیت»، تهیه کننده‌ی نمایشگاه بلیزکان در بلیزارد، درباره‌ی لغو این مراسم در سال جاری گفته است: «صحبت‌های بسیاری درباره‌ی چگونگی برگزاری یک نمایشگاه با در نظر گرفتن تمام توصیه‌های سلامت و ایمنی داشتیم و هم‌چنین درباره‌ی گزینه‌های مختلفی که روبروی‌مان است صحبت کردیم، اینکه چگونه هر کدام از روش‌ها ممکن است به خاطر قوانین وضع شده در ماه‌های آینده پیچیده شوند. نهایتا، پس از بررسی تمام انتخاب‌ها، این تصمیم سخت را اتخاذ کردیم تا بلیزکان را امسال برگزار نکنیم.»

او در ادامه گفته است که آن‌ها به دنبال راهی جایگزین برای القای حس و حال بلیزکان به طرفداران به صورت آنلاین هستند، ولی نه در زمان مشخص شده‌ی این نمایشگاه که معمولا نوامبر هر سال است. طبق گفته‌ی بلیزارد، اوایل سال آینده‌ی میلادی می‌توانیم انتظار رویداد جایگزین آنلاین را داشته باشیم. البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

تورنمنت‌های حرفه‌ای مختلف هم در سال‌های اخیر بخشی از نمایشگاه بلیزکان بودند، که طبق گفته‌ی بلیزارد باید به شکلی دیگر برگزار شوند. هنوز تصمیمی درباره‌ی مسابقات گرفته نشده است.

بلیزارد مشغول کار روی چند بازی مختلف است و انتظار داشتیم درباره‌ی آن‌ها در بلیزکان ۲۰۲۰ بشنویم. بسته‌ی الحاقی بعدی دنیای وارکرفت به اسم Shadowlands قرار است در ۲۰۲۰ عرضه شود ولی خبری از آن نیست و بازی‌های دیابلو ۴ و اورواچ ۲ هم در دست ساخت هستند و برای عرضه در آینده برنامه‌ریزی شده‌اند. شایعه‌ای هم اخیرا گفته بود که بازسازی دیابلو ۲ به سبک و سیاق بازسازی وارکرفت ۳ در دست ساخت است و در بلیزکان امسال معرفی می‌شود.

این طور که به نظر می‌رسد، فعلا نباید انتظار شنیدن خبری از سوی بلیزارد داشته باشیم.

