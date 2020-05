شرکت بازی‌سازی باندای نامکو، تاریخ عرضه‌ی بازی فوتبال «کاپیتان سوباسا» را مشخص کرده است. طبق خبری که این شرکت اعلام کرده، بازی Captain Tsubasa: Rise of New Champions در روز ۲۸ آگوست در خارج از ژاپن عرضه خواهد شد. عرضه‌ی بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

عرضه‌ی بازی برای روز ۷ شهریور در نظر گرفته شده است.

نسخه‌های مختلفی که برای بازی کاپیتان سوباسا در نظر گرفته شده، یکی از بخش‌های جالب آن است. در کنار نسخه‌ی معمولی بازی، شرکت باندای نامکو از چند نسخه‌ی ويژه برای کاپیتان سوباسا رونمایی کرده است. نسخه‌هایی که همچنین از وجود محتوای دانلودی مختلف و متعددی برای بازی خبر می‌دهند.

نسخه‌ی کلکسیونی بازی، در کنار بازی اصلی و قاب فلزی و تعدادی کارت فوتبالی، یک مجسمه‌ی ۲۸ سانتی‌متری از سوباسا در لباس تیم جوانان ژاپن دارد.

نسخه‌ای گران‌تر بازی به اسم «نسخه‌ی قهرمانان»، به اضافه‌ی تمام محتوای نسخه‌ی کلکسیونی، یک پیراهن فوتبال هم دارد.

حتی یک نسخه‌ی گران‌تر هم برای بازی کاپیتان سوباسا درر نظر گرفته شده است. نسخه‌ی «افسانه‌ها»ی این بازی، به اضافه‌ی محتوای بالا، به همراه یک میز فوتبال دستی بزرگ که مختص بازی طراحی شده، عرضه می‌شود.

بازی کاپیتان سوباسا با اینکه در سبک ورزشی ساخته شده و اساسا یک بازی فوتبال است، ولی بیشتر شبیه به دیگر بازی‌های انیمه‌ای باندای نامکو می‌ماند؛ هر چه باشد بازی از روی مجموعه‌ی انیمه‌ای اصلی آن ساخته شده و مشخصا انتظار می‌رود محتوایی شبیه به آن داشته باشد.

بازی‌کننده‌ها مثل یک بازی فوتبال تلاش می‌کنند تا توپ را به یکدیگر پاس دهند و گل بزنند، ولی تمرکز بازی بیشتر روی مدیریت و استفاده از قدرت‌های ویژه‌ی بازی‌کنان مختلف است، نه زمان‌بندی پاس‌ها و جهت دادن به آنالوگ هنگام شوت زدن.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که برای بازی منتشر شده است را ببینید.

