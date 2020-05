پنج شنبه‌ی این هفته قرار است برای اولین بار، رسما بازی‌های کنسول نسل بعد سونی را ببینیم. در این میان، مدیر عامل پلی‌استیشن مصاحبه‌ای داشته و در آن، دوباره به سیاستی که برای نسل بعد و بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته‌اند، اشاره کرده است. سونی تصمیمی کاملا عکس مایکروسافت گرفته است؛ طوری که خبری از ساخت بازی‌های میان نسلی برای پلی‌استیشن ۵ نخواهد بود. طبق گفته‌ی سونی، آن‌ها می‌خواهند بازی‌هایی برای پلی‌استیشن ۵ بسازند که فقط روی این کنسول قابل تجربه هستند.

مایکروسافت گفته است که بازی‌های آن‌ها برای کنسول نسل بعدشان یعنی ایکس‌باکس سری ایکس، حداقل تا دو سال اول عرضه‌ی این کنسول، روی ایکس‌باکس وان هم قابل اجرا هستند. البته که مطمئنا نسخه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس این بازی‌ها مشخصا قابلیت‌های گرافیکی بیشتری خواهد داشت، ولی مایکروسافت می‌خواهد مطمئن شود که بازی‌های آینده‌ی آن‌ها روی کنسول نسل قبل این شرکت هم اجرا می‌شود. طبق گفته‌ی «جیم رایان»، مدیر عامل پلی‌استیشن، سونی چنین برنامه‌ای ندارد.

عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ برای پاییز سال جاری در نظر گرفته شده است.

جیم رایان در مصاحبه‌ای با وب‌سایت گیم‌اینداستری، گفته که آن‌ها علاقه‌ای به اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۵ روی پلی‌استیشن ۴ ندارند. مدیر عامل پلی‌استیشن توضیح داده است: «ما همیشه گفته‌ایم که به نسل‌های بازی معتقد هستیم. ما معتقدیم که وقتی تمام چالش‌های ساخت یک کنسول نسل بعد را به جان می‌خرید، این کنسول باید قابلیت‌ها و بهبودهایی داشته باشد که نسل قبلی ندارد.»

رایان درباره‌ی بازی‌های نسل بعد گفته است: «به نظر ما، افراد باید بازی‌هایی بسازند که از این قابلیت‌ها بیشترین استفاده می‌کند. فرقی نمی‌کند این قابلیت‌ها دسته‌ی نسل بعد ما باشد، تکنولوژی صدای سه بعدی باشد، یا روش‌های مختلفی که می‌توان از اس‌اس‌دی کنسول استفاده کرد. به نظر ما وقت آن رسیده است که به طرفداران پلی‌استیشن چیز جدیدی ارایه داد، چیزی متفاوت، چیزی که فقط می‌توان آن را روی پلی‌استیشن ۵ تجربه کرد.»

البته که قرار نیست سونی بی‌خیال مخاطب ۱۰۰ میلیونی پلی‌استیشن ۴ شود. رایان در این باره توضیح داده است: «این احساس مسئولیت را در خود می‌بینیم که به جامعه‌ی پلی‌استیشن ۴ تا سال‌ها بعد از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم خدمت کنیم.» او اضافه کرده است که آن‌ها به جمعیت بزرگ مخاطبان پلی‌استیشن به عنوان یک ظرفیت تجاری بسیار مهم نگاه می‌کنند.

مدیرر عامل پلی‌استیشن گفته است: «اعداد همه چیز را نشان می‌دهند. اگر حدودی بگوییم که مخاطبی ۱۰۰ میلیونی برای پلی‌استیشن ۴ داریم و در چند سال ابتدایی، نمی‌دانم، چیزی بین ۱۵ میلیون تا ۲۵ میلیون از این عدد به پلی‌استیشن ۵ کوچ کنند، باز هم عدد بسیار بزرگی از افراد هستند که پلی‌استیشن ۴ دارند. و هم‌چنین این مخاطبان نشان داده‌اند که به شکل شگفت‌انگیزی حاضرند به بازی کردن ادامه دهند. اتفاقاتی که در چند ماه پیش مشاهده کردیم به خوبی چیزی که فکر می‌کردیم را ثابت کرده است.»

سونی هنوز هم رسما از خود کنسول پلی‌استیشن ۵ و جزییات آن مثل قیمت صحبت نکرده است. برنامه‌ی پنج شنبه شب هم ظاهرا به نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ خواهد پرداخت و حرفی از جزییات کنسول نخواهد زد.

عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ برای پاییز سال جاری در نظر گرفته شده است. جیم رایان در همین مصاحبه گفت که پلی‌استیشن ۵ به صورت همزمان در تمام مناطق دنیا عرضه خواهد شد.

منبع: GameIndustry

The post سونی: بازی‌های PS5 ما قرار نیست روی PS4 اجرا شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala