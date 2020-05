بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت فیلم‌سازی پارامونت پیکچرز و سگا ساخت دنباله‌ی فیلم سونیک را شروع کرده‌اند. دنباله‌ی فیلم سونیک (Sonic the Hedgehog) توسط تیم سازنده‌ی فیلم نخست توسعه پیدا خواهد کرد؛ طوری که می‌توانیم انتظار بازگشت کارگردان و نویسندگان فیلم اصلی را داشته باشیم.

خبرگزاری Variety منبع این گزارش تازه است. طبق گفته‌ی این خبرگزاری، ساخت دنباله‌ی فیلم سونیک شروع و «جف فاولر» دوباره به عنوان کارگردان انتخاب شده است. «پت کیسی» و «جاش میلر» هم وظیفه‌ی نویسندگی فیلم را برعهده گرفته‌اند. البته که فیلم هنوز در مرحله‌ی پیش‌تولید به سر می‌برد و هیچ تصمیمی مبنی بر انتخاب زمان فیلم‌برداری یا بازیگران دنباله‌ی فیلم سونیک، گرفته نشده است.

فیلم سونیک که دقیقا کمی پیش از شروع بحران جهانی کرونا اکران شد، یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال جاری میلادی محسوب می‌شود. فیلم سونیک توانست در ایالات متحده فروشی ۱۴۶ میلیون دلاری و در دیگر مناطق دنیا، فروشی ۳۰۶ میلیون دلاری داشته باشد. البته که اکران فیلم به شدت تحت تاثیر تعطیلی سینماهای مختلف در دنیا قرار گرفت و سینماهای چین، به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای سینما در دنیا، اصلا حتی فیلم را نشان ندادند.

طبق میانگین آرایه شده توسط وب‌سایت راتن تومیتوز، ۶۳ درصد منتقدان بازخورد مثبتی نسبت به فیلم سونیک داشته‌اند. این رقم، سونیک را به بهترین فیلمی که تا به حال با اقتباس از یک بازی ویدیویی ساخته شده تبدیل می‌کند و صد البته از وضعیت نه‌چندان خوب این فیلم‌ها می‌گوید.

منبع: VGC

منبع متن: digikala