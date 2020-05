طبق خبری که شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت اعلام کرده، مجموعه بازی‌های ویچر (The Witcher) توانسته‌اند فروشی بیش از ۵۰ میلیون نسخه داشته باشند.

نکته‌ی مهم درباره‌ی این سری بازی‌ها، رشد بسیار بزرگ آن‌ها پس از رونمایی و عرضه‌ی قسمت سوم این سری یعنی The Witcher 3: Wild Hunt است؛ طوری که پیش از رونمایی ویچر ۳ در سال ۲۰۱۳، این مجموعه بازی‌ها روی هم رفته حدود ۵ میلیون نسخه فروخته بودند.

عرضه‌ی قسمت اول سری بازی‌های ویچر به سال ۲۰۰۷ باز می‌گردد. بازی The Witcher در سال ۲۰۰۷ کنار نقش‌آفرینی‌های بزرگ دیگری مثل «مس افکت» و «پرسونا ۳» عرضه شد و با اینکه بازی شگفت‌انگیزی بود، نتوانست چندان سر و صدای زیادی به پا کند. قسمت بعدی یعنی The Witcher 2: Assassins of Kings در سال ۲۰۱۱ عرضه شد و پایش را از بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی زمان خود با قصه‌گویی عجیب و غریبش فراتر گذاشت. در واقع با عرضه‌ی ویچر ۲ بود که این مجموعه حسابیی گل کرد. قسمت سوم این سری بازی‌ها هم در سال ۲۰۱۵ عرضه شد و از همان ابتدای عرضه و در پی بازخورد عالی از سوی منتقدان و بازی‌کننده‌ها، فروشی شگفت‌انگیز را تجربه کرد.

مثل تمام بازی‌ها، فروش ویچر ۳ در سال‌های پس از عرضه به شدت افت کرد. با این حال، به لطف پخش سریال ویچر از شبکه‌ی نت‌فلیکس و عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ ویچر ۳، در سال ۲۰۱۹ شاهد رشد بسیار بالای فروش ویچر ۳ بودیم؛ طوری که نسخه‌ی استیم ویچر ۳ در سال ۲۰۱۹ حتی از سال عرضه هم بیشتر فروخت.

استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رد، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های ویچر، در حال حاضر مشغول ساخت یک نقش‌آفرینی علمی-تخیلی یعنی سایبرپانک ۲۰۷۷ است. عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای شهریور ماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

