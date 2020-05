به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، جیم رایان به عنوان رئیس و مدیر عامل بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت Sony، در مصاحبه‌ای با Gamesindustry.biz گفت قیمت PS5 ترجیحا به جای آنکه ارزان‌ترین حد ممکن باشد، ارزش واقعی کنسول را نشان خواهد داد.

رایان گفت: "من فکر می‌کنم بهترین توضیحی که می‌توانیم در این رابطه ارائه بدهیم، این است که PS5 بهترین قیمت ممکن را خواهد داشت. منظور من لزوما ارزان‌ترین قیمت ممکن نیست. ارزش ترکیبی از چیزهای زیاد دیگری است. از نظر ما ارزش به معنای بازی‌ها، تعداد بازی‌ها، عمق بازی‌ها، وسعت بازی‌ها، کیفیت بازی‌ها، قیمت بازی‌ها و تمام این موارد و چگونگی بهره‌گیری آن‌ها از مجموعه ویژگی‌های پلتفرم است."

کنسول PS5 در فصل تعطیلات 2020 منتشر خواهد شد اما تا آن زمان طرفداران PlayStation می‌توانند بازی The Last of Us: Part II را در روز 30 خرداد و Ghost of Tsushima را 27 تیر برروی PS4 تجربه کنند. شما می‌توانید جدیدترین قسمت از برنامه State of Play را برای نگاهی بهتر به The Last of Us Part II تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame