به گزارش پردیس‌گیم، چند روز پیش بود که تاریخ دقیق رویداد پلی استیشن مشخص شد. حال با توجه به اطلاعات لو رفته از مجله‌ی رسمی PlayStation به نظر می‌رسد که حداقل 38 بازی مختلف برای این کنسول عرضه خواهند شد. برخی از آنان اواخر امسال، برخی دیرتر، و برخی نیز در تاریخی نامشخص منتشر خواهند شد.

تعدادی از این بازی‌ها، Dragon Age 4, The Sims 5, Battlefield 6 و مهم‌تر از همه‌ی آنان، The Elder Scrolls 6 می‌باشند. شما می‌توانید لیست کامل این 38 بازی را در ذیل ببینید. عناوینی که با ستاره مشخص شده‌اند، به احتمال بسیار زیاد، همزمان با عرضه‌ی PS5 منتشر خواهند شد.

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla*

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5 *

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21*

Godfall*

Gods & Monsters

Gothic Remake

Madden 21*

Moonray

MicroMan

NHL 21 *

Nth’O Infinity Reborn

Observer System Redux *

Outriders *

Path of Exile 2

PsyHotel

Quantum Error *

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege*

Redo! Enhanced Edition

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings: Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2 *

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9 *

می‌توان انتظار داشت که تعدادی از بازی‌های بالا، در رویداد PS5 حضور داشته باشند و اطلاعات یا حتی تریلر جدیدی از خود به نمایش بگذارند.

منبع متن: pardisgame