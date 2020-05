معرفی بزرگان

شینجی میکامی

"به قلم رضا خلف چعباوی"



عرض ادب و احترام خدمت کاربران و دوستداران رسانه تحلیلی-خبری پردیس گیم. در این سری مقالات قصد داریم در هر قسمت به معرفی یک فرد شاخص و تأثیرگذار در هنرصنعت بازی های ویدئویی و رسانه بپردازیم. در مقاله‌ی قبل به معرفی هیدئو کوجیما پرداختیم و اینبار سراغ شینجی میکامی رفته‌ایم.

زندگی شخصی

شینجی میکامی متولد سال ۱۹۶۵ میلادی در کشور ژاپن است که از او به عنوان پدر ژانر وحشت بازی های ویدئویی یاد می‌کنند. استاد میکامی بزرگ شده یکی از جزیره‌های بزرگ ژاپن می باشد و در زمان کودکی علاقمند بود که راننده "فرمول یک" شود. ایشان همچنین تحت تأثیر آثار ژانر وحشت و فیلم های "The Texas Chain saw Massacre" و "The Evil Dead" بودند.

شینجی میکامی نیز همانند هیدئو کوجیما در خانواده‌ای زندگی می کرد که شرایط اقتصادی مناسبی نداشتند، از این رو توان دنبال کردن رشته موردعلاقه خود یعنی فیلم سازی را نداشت. شینجی میکامی حین تحصیلات در رشته تجارت و بازاریابی در اوقات فراغت خود داستان‌های ترسناک می‌نوشت. او اشاره کرده بود که قبلاً گیم بازی نکرده بود و اهل بازی های ویدئویی نبوده است. او در دوران نوجوانی حتی فکر هم نمی‌کرد که روزی بازی ساز شود.

شینجی میکامی جوان که پس از فارغ التحصیلی در یکی از جلسات بحث و گفتگو (جلسات استعدادیابی که توسط شرکت ها برای فارغ التحصیلان برپا می‌شود) شرکت کپکام (Capcom) حضور یافته بود؛ به یک باره شیفته سخنرانی و ارائه افراد حاضر شده بود. در همان جلسه پیشنهادی برای ساخت یک بازی به شرکت کپکام داد که بلافاصله از سوی شرکت رد شد. ولی در کمال تعجب چند روز بعد پیشنهاد همکاری از شرکت دریافت کرد که برای خود او نیز غیرمنتظره بود.

جالب است بدانید که در آن زمان یعنی اوایل دهه ۹۰ میلادی، شرکت کپکام اساساً شرکت کوچکی به شمار می‌رفت و همانند اکثر شرکت های ژاپنی در آن مقطع به شکل سنتی اداره می‌شد. بدين شکل که یک شخص به راحتی می‌توانست با ۲ جلسه ارائه و توضیح در مورد ایده چراغ سبز بگیرد. این نوع اداره کردن اگر چه در نگاه اول فوق‌العاده و خلاقانه به نظر می‌رسید اما شرایط ارتقاء شغلی و پیشرفت را بسیار سخت کرده بود.

شینجی میکامی بعد از کار کردن بر روی چند پروژه کوچک سرانجام در سال ۱۹۹۳ بود که با ایده یک بازی ترسناک پا به عرصه واقعی گذاشت و بعد از عرضه شدن آن بازی در سال ۱۹۹۶ بر روی کنسول افسانه‌ای پلی استیشن موفقیت چشمگیری ارمغان آورد. چشم همگان به متولد شدن پدر ژانر وحشت و نابغه همه فن حریف دنیای بازی ها خیره شد.

آثار

قبل از هر چیز باید بگویم که تنوع آثار استاد بی نظیر و دیوانه‌وار است. شاید کمتر سبکی باشد که آقای میکامی یک بازی بر اساس آن خلق نکرده باشد. شايد به فرض محال بتوان بازی‌سازی را پیدا کرد که این چنین تنوع سبکی داشته باشد اما اینکه شما بتوانید مانند استاد میکامی در هر سبک یک شاهکار تحویل بدهید باورنکردنی است. بعد از درخشش استاد شینجی میکامی با بازی رزیدنت ایول (Resident Evil) و خلق سبک جدید ترس-بقا (survival - horror)، شینجی میکامی ارتقاء شغلی یافت و در مقام تهیه کننده بر روند ساخت رزیدنت ۲ نظارت کرد.

بد نیست توضیحی هم در مورد علت نامگذاری عجیب بازی بدهیم. استاد میکامی از ابتدا همان اسم Biohazard (اسم ژاپنی سری) را برای بازی در نظر گرفته بود اما به دلیل این که اسم قبلاً بر روی بازی دیگری در آمریکا استفاده شده بود، نتوانستند که از آن اسم استفاده کنند. سرانجام پس از بحث و گفتگو تیم بازاریابی اسم Resident Evil برای بازار جهانی انتخاب شد. جالب است بدانید که نظر آقای میکامی در مورد اسم رزیدنت ایول این است که بسیار احمقانه است! در ادامه فعالیت ها بعد از نظارت مستقیم برروی رزیدنت ۳ بازی کاملاً جدیدی به اسم Dino Crisis را خلق کرد. بازی در همان سبک ترس-بقا البته با فضای عصر ژوراسیک و دایناسورها که بسیار جذاب بود.

بلافاصله بعد از عرضه رزیدنت ۳ در ژاپن کپکام استودیو Capcom Production Studio 4 را تأسیس کرد. استاد میکامی در این استودیو به عنوان مدیر تولید (Executive Producer) بر روی بازی های متفاوتی از جمله نسخه اول بازی Devil May Cry (که ابتدا قرار بود به عنوان یک نسخه رزیدنت ایول تولید شود) کار کرد. در ادامه فعالیت های استاد میکامی در مقام کارگردان رزیدنت ایول ۴ که از آن به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازی های دهه ۲۰۰۰ میلادی یاد می‌شود، در سال ۲۰۰۵ عرضه شد و تعریف تازه‌ای به سبک های ترس-بقا و تیراندازی سوم شخص (Third Person Shooter) داد. دوربین خلاقانه بازی که از آن به عنوان دوربین روی شانه (Over the Shoulder) یاد می‌شود، مورد الهام بازی های بعد از خود قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به سری Gears of War و Batman اشاره کرد. نشانه گیری دقیق (Precision Aim) بازی نیز مورد الهام بازی‌هایی چون Dead Space, GTA و Ratchet and clank قرار گرفت. بعد از موفقیت بازی رزیدنت ایول ۴ آقای میکامی استودیو را به مقصد Clover Studio ترک کرد که متشکل از افراد زبده‌ای چون هیدکی کامیا و آتسوشی اینابا بود. در آنجا بازی God Hand که در سبک زدوخورد (Beat em up) بود را کارگردانی کرد.

در ادامه سفرهای مارکوپولو وار آقای میکامی این بار ناخواسته بعد از تعطیلی استودیو خوش ذوق Clover توسط کپکام، آنجا را به مقصد پلاتینیوم گیمز (Platinum Games) ترک گفت. در واقع خود پلاتینیوم گیمز حاصل ادغام استودیوهای افراد نخبه کپکام بود که از آن جدا شده بودند و آقای میکامی، هیدکی کامیا، آتسوشی اینابا و تاتسویا مینامی بزرگ از بنیانگذاران پلاتینیوم گیمز بودند. استاد شینجی میکامی در آنجا بازی Vanquish را خلق کرد. بازی در سبک تیراندازی سوم شخص بود و با گیم پلی فوق‌العاده سریع خود تأثیر شگرفی بر بازی‌های بعد از خود گذاشت. سرانجام در سال ۲۰۱۰ بود که استاد میکامی تصميم به تأسیس استودیو مخصوص به خود را گرفت. در استودیو تازه تأسیس خود یعنی Tango Gameworks تصمیم گرفت تا باری دیگر به ریشه‌های بازی سازی خود یعنی سبک وحشت بازگردد. و این کار را با بازی تحسين شده The Evil Within انجام داد. این بار بازی علاوه بر مکانیک‌های ترس و بقا با المان‌ها و فضاسازی‌های سایلنت هیل هم ادغام شده بود.

پنجگانه کپکام!

ماجرای پنجگانه کپکام برمی‌گردد به سال ۲۰۰۲ که میکامی قرارداد همکاری با نینتندو امضا کرد. برطبق آن قرارداد می‌بایست شماره های قبلی رزیدنت ایول به صورت بازسازی شده و کامل برای کنسول گیم کیوب (GameCube) عرضه می‌شدند؛ همچنین چند عنوان اصلی و شماره دار از جمله رزیدنت ۴ در انحصار گیم کیوب باشد. با وجود فروش ناامید کننده رزیدنت زیرو بر روی گیم کیوب اما میکامی همچنان بر پشتیبانی از نینتندو مصمم بود که این موضوع شاید به دلیل علاقه شخصی یا این‌که اولین بازی که توسعه داده بود بر روی کنسول نینتندو عرضه شده بود، نشأت می‌گرفت. در ادامه اقدامات حامیانه استاد میکامی و کپکام برای پشتیبانی از کنسول گیم کیوب ۴ عنوان انحصاری به علاوه یک عنوان دیگر را معرفی کردند. این ۵ بازی شامل: P.N.03, Viewtiful Joe, Killer7, Resident Evil 4 و عنوان Dead Phoenix بودند که بعدها به عنوان پنجگانه کپکام (Capcom Five) معروف شدند.

جالب است بدانید که استاد میکامی اعلام کرده بود که بازی رزیدنت ۴ انحصاری گیم کیوب است و اگر برای پلتفرم دیگری عرضه شود اقدام به (harakiri) خواهد کرد. این موضوع مورد توجه رسانه‌های غربی هم قرار گرفته بود و بعدها خود شینجی میکامی این موضوع را در بازی God Hand خود مورد هجو قرار داده بود. البته بعدا و در سال ۲۰۱۷ بابت مولتی پلتفرم شدن بازی عذرخواهی کرد.

افتخارات!

شاید بخش افتخارات استاد میکامی مانند استاد کوجیما خیلی پربار نباشد و تنها یک جايزه ihorror 2015 در آن به چشم بخورد، اما در زمینه بازی‌ها واقعاً بی‌همتاست. چه افتخاری از این بالاتر که شما با عرضه یک بازی (Resident Evil) شرایط ۲ شرکت را به کلی تغییر دهید و باعث رشد شرکت کپکام و شرکت سونی شوید. زمانی که رزیدنت ایول عرضه شد، کنسول پلی‌استیشن شرایط خوبی نداشت و با عرضه این شاهکار فروش کنسول جهش چشمگیری یافت و از شکست نجات پیدا کرد. شاید به همین دلیل باشد که استاد میکامی همیشه جایگاه ویژه ای در قلب طرفداران سونی داشته است. از طرفی رزیدنت ایول شاید تنها بازی باشد که به این شکل مورد توجه سینما قرار گرفته باشد و چندین نسخه فیلم سینمایی از آن تولید شده باشد.

از دیگر افتخارات استاد میکامی می‌توان به خلق سبک جدید ترس-بقا و بازتعریف سبک‌های متفاوت بازی سازی با عرضه بازی های رزیدنت 4 و Vanquish اشاره کرد که جوایز زیادی را از آن خود کردند. کدام بازی‌سازی را می‌شناسید که در سبک های ترس و بقا، هک اند اسلاش، تیراندازی سوم شخص، زدوخورد (Beat em up) ،درام تعاملی، اکشن دو بعدی و… بازی ساخته باشد و اثر نهایی هر کدام چیزی کمتر از شاهکار نباشد؟

بخش ویژه

در این بخش که بیشتر مختص بازی بازان قدیمی و هاردکور است چند سؤال مرتبط از عزیزان می‌پرسیم. آیا پاسخ آن ها را می دانید؟ چه کسی زودتر پاسخ می دهد!؟

1.اولین بازی که شینجی میکامی شخصاً تجربه کرده است؟

2.بزرگترین ترس استاد میکامی؟

3.رشته ورزشی مورد علاقه شینجی میکامی در زمان کودکی؟

4.نام پسر آلبرت وسکر؟

5.رکورد گینس سال 2008 که به نام رزیدنت ایول ثبت شده در چه موردی است؟

در پایان از اینکه مقاله را مطالعه فرمودید، سپاسگزارم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در بخش نظرات بگوئید. نظر شما در مورد پروژه بعدی استاد میکامی چیست؟ آیا امیدوار به کارگردانی نسخه دیگری از سری رزیدنت توسط استاد هستید؟

