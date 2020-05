شما یک ماهیگیر در شب هستید و متوجه نزدیک‌شدن یک قایق می‌شوید. چوب خود را آماده می‌کنید و آماده می‌شوید تا از نیت او مطلع شوید. اما زمانی که او می‌رسد، می‌بینید که او شخصی آرام و متمدن است و در پشت خود شات‌گانی را می‌چرخاند.

به گزارش پردیس‌گیم The Night Fisherman اولین بازی از دوازده بازی کوتاه است که توسط Far Few Giants ساخته شده است. این داستان کوتاه اما تاثیرگذار در سواحل خیره‌کننده بریتانیا اتفاق می‌افتد. پس زمینه آرام با داستان تقابل هویت‌های انسانی و غیرانسانی کاملا در تضاد است.

بازی The Night Fisherman در یک هفته ساخته شده و شروع کار برای Far Few Giants است. یازده قسمت روایی دیگر برای انتشار در سال آینده برنامه‌ریزی شده است و هر ماه یک قسمت منتشر خواهد شد. نکته قابل توجه رایگان بودن تمامی این قسمت‌هاست. داستان The Night Fisherman در قسمت‌های بعدی ادامه پیدا نخواهد کرد، هر قسمت داستان مخصوص به خود را خواهد داشت.

شما می‌توانید پیشرفت بازی‌های کوتاه آینده این استودیو را در ویترین itch.io دنبال کنید. قسمت آینده در پایان ماه ژوئن منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame