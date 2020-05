شرکت Square Enix تریلر جدیدی از عنوان مورد انتظار OUTRIDERS، محصول جدید استودیو People Can Fly توسعه‌دهنده عناوینی مانند Gears of War:Jugdment و BulletStorm و اید‌ه‌پرداز عناوینی چون Sleeping Dogs و Just Cause منتشر کرده‌است.

در این تریلر‌جدید که با عنوان گیم‌پلی بخش co-op مرحله First City بازی منتشر شده‌است، اطلاعاتی از جزییات محیط بازی، گرافیک بصری زیبای بازی، موجودات ژنیتیکی فوق پیشرفته و قدرت‌‌های کاراکتر‌های بازی در اختیار بازیبازان قرارداده شده‌است. OUTRIDERS که در یک دنیای علمی تخیلی کاملاً جدید و تاریک قرار دارد، یک هیبرید ژانر واقعی است که عمق و داستان سبک نقش‌آفرینی را با هیجان شوتر سوم‌شخص ترکیب کرده و قدرت‌های شخصیت‌های اصلی بازی نیز در روند گیم‌پلی آن تاثیرگذار خواهند بود. سیستم شخصی‌سازی عمیق همراه با وسعت درخت مهارت‌های قابل ارتقا برای هر شخصیت، طیف گسترده ای از کلاس های مختلف را ایجاد می کند و بدین‌ترتیب امکان ایجاد یک شوتر نقش‌آفرینی وسیع و با جزییات را به توسعه‌دهنده‌گان خود می‌دهد.

بارتک کمیتا خالق بازی OUTRIDERS در استودیو People Can Fly گفت: "ما در حال ساخت بازی هستیم که همیشه می خواستیم بازی کنیم. تیم PCF همه گیمر هستند و ما عاشق سبک شوتر هستیم. شوتینگ در DNA این استودیو نهفته است و ما چندین دهه است که آنها را می سازیم. در همان زمان، ما همچنین عاشق نقش‌آفرینی هستیم." وی افزود: "ما همیشه می‌خواستیم یک نقش‌‌آفرینی عمیق، همراه با داستان حماسی و انعطاف پذیر برای ایجاد شخصیت های تاثیربرانگیز بسازیم، در عین حال خواستار آن بودیم که در نقش‌آفرینی خود سیستم مبارزات سریع، واقعی و چالش‌برانگیز داشته‌باشیم.هنگامی که فرصت آن پیش آمد،رویای این استودیو نیز به حقیقت پیوست."

این بازی در تعطیلات سال 2020 علاوه بر پلتفرم های نسل فعلی برای PS5 و Xbox series X نیز منتشر خواهد شد.

امیدواریم از تماشای تریلر این بازی لذت ببرید. نظرات خود را درمورد تریلر این بازی بنویسید.

منبع متن: pardisgame