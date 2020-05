به گزارش پردیس ‌گیم، اعضای Twitch Prime هر ماه منتظر اعلام بازی‌های جدید برای عضویت خود هستند. حالا هم برای ماه ژوئن می‌توانند ۷ بازی جدید را به لیست بازی‌های خود اضافه کنند.

Twitch Prime سرویسی است که توسط Amazon ارائه شده است. شما با داشتن یک حساب Amazon Prime و لینک کردن آن به حساب Twitch خود، می‌توانید از مزایای Twitch Prime نیز استفاده کنید. این مزایا شامل مشترک شدن به یکی از کانال‌های دلخوهتان به طور رایگان، یک نماد خاص که هنگام چت در کنار اسم شما قرار می‌گیرد و بازی‌های انحصاری و همچنین آیتم‌های تزیینی برای بازی‌های مشخصی، می‌باشند. این بازی‌ها را می‌توانید از طریق برنامه‌ی Twitch دانلود کرده و در صورتی که عضویت Twitch Prime خود را حفظ کنید، برای همیشه نگه دارید.

بازی‌های رایگان ارائه شده برای ماه ژوئن نسبتاً اساسی و قابل توجه هستند. در ابتدا، بازی Observer را داریم که یک بازی ترسناک به صورت سایبرپانکی است و توسط سازنده‌های Layers of Fear ساخته شده است. این بازی بر محورِ تلاشِ بازرسی به نام Daniel Lazarski برای فاش کردن راز یک آپارتمانِ شهری مسدودشده‌، از طریق هک کردن ذهن ساکنین آن، می‌چرخد. سپس بازی Dream Daddy: A Dad Dating Simulator، ساخته‌ی Game Grumps محبوب را داریم‌. همانطور که از عنوانِ آن پیداست، این بازی مربوط به پدر جدیدی است که به دنبال یافتن دوستی و همراهی با پدرهای دیگر است.

بازی دیگری که ارائه شده، The Flame in the Flood می‌باشد. این عنوان درباره‌ی سفری در طول یک رودخانه در حالی که تلاش می‌کنید آذوقه جمع‌آوری کنید و از دشمنان و درنده‌ها دوری کنید، می‌باشد. اگر این بازی‌ها برای شما کافی نیستند، می‌توانید بازی‌های Forsaken Remastered، Max: The Curse of Brotherhood، Project Warlock و Steel Rats را به فهرست بازی‌های خود اضافه کنید.

در حالی که این گزینش از بازی‌های رایگان ماه ژوئن، عرضه‌ای عالی برای کتربران Twitch Prime است، فقط برای پلیرهای PC در دسترس می‌باشد و متأسفانه‌ پلیرهای کنسول نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند. در ضمن، این بازی‌های فقط برای مدت محدودی رایگان خواهند بود، بنابراین پلیرهایی که قصد دریافت آن‌ها را دارند، باید عجله کنند.

این بازی‌ها از تاریخ ۱ ژوئن(۱۲ خرداد)، به طور رایگان برای PC در دسترس خواهند بود.

