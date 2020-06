به گزارش پردیس‌گیم، در هفته‌ای که گذشت شاهد عرضه‌ی Xenoblade Chronicles: Definitive Edition بودیم که در کنار دیگر عنوان انحصاری نینتندو سوئیچ یعنی Animal Crossing، رتبه‌ی اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین عناوین انحصاری PS4 نیز به دلیل تخفیفات گسترده و بالای سونی، توانستند به درصد بالایی از فروش برسند و حدود 40 بازی برتر را به خود اختصاص دهند.

برای مثال Days Gone با افزایش 76 درصدی در فروش توانسته به رتبه‌ی ششم جدول برسد، همچنین دو هفته مانده به انتشار The Last of Us II و با توجه به تخفیف اعمال شده بر روی نسخه‌ی اول، شاهد بازگشت The Last of Us به رتبه‌ی نهم در جدول فروش هفتگی بودیم. لیست کامل بازی‌ها بدین شرح می‌باشند:

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto 5

FIFA 20

Days Gone

Star Wars Jedi: Fallen Order

Minecraft (Switch)

The Last of Us: Remastered

PlayStation VR Worlds

منبع متن: pardisgame