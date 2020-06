نگاهی به نقدهای اولیه بازی The Last of Us: Part II | خشونتی شوکه کننده

بیشتر از همیشه به عرضه The Last of Us: Part II نزدیک شده‌ایم. این بازی بالاخره پس از سال‌ها انتظار طرفداران در 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر می‌شود. داستان این عنوان 5 سال پس از نسخه اول است و الی به سفری خشونت‌آمیز در آمریکای آخرالزمانی می‌رود. منتقدان مدتی است که نسخه کامل بازی را برای آماده کردن نقدهای‌شان دریافت نموده‌اند و اکنون می‌توانیم نگاهی به نظرات اولیه آن‌ها داشته باشیم. نقدهای نهایی در روز 23 خرداد منتشر خواهند شد.

Eurogamer:

"برای نظر دادن درباره داستان باید آن را کامل تجربه کنم اما بخش‌هایی از گیم‌پلی که ما تجربه کردیم نشان می‌دهند که The Last of Us هنوز در زمینه زیبایی، ترس و بقای وحشت‌آور بی‌رقیب است."

Game Informer:

"در بیشتر بازی‌ها از شما خواسته نمی‌شود که درباره کشتن نگهبانان اسلحه به‌دست به فکر فرو بروید اما The Last of Us: Part II به خشونت حسی شخصی می‌دهد."

Gamesbeat:

"با دیدن نمایش بازی در State of Play و تجربه آن بخش توسط خودم متوجه تفاوت میان گیم‌پلی بازی اول و جدید و بهبودهای گرافیکی شدم. داستان بازی در فصل‌های مختلف روایت می‌شود؛ از محیط برفی جکسون گرفته تا مناظر سرسبز سیاتل. سایه‌زنی‌ها و نورپردازی‌ها و دقت به جزئیات به شهرهای داخل بازی با هر شرایط آب‌وهوایی مختلفی زندگی می‌بخشند. این شاید زیبا‌ترین بازی ساخته شده برای PlayStation 4 باشد اما زشت‌ترین و ترسناک‌ترین مبارزات را دارد!"

Gamespot:

"مبارزات تن به تن حس بسیار خوبی دارند اما سخت است وقتی چاقو را محکم بر شانه یا سر یک نفر فرو می‌کنید، حس لرزش و بدی به شما دست ندهد. طراحی آسیب دیدن‌ها راضی کننده هستند اما همیشه از ترکیدن سر یک شخص با شلیک گلوله و ذوب شدن پوست‌شان با مولوتف شوکه خواهید شد. باز هم سخت است که وقتی سگِ یکی از دشمنان را در جلوی چشم‌شان می‌کشید و او هم نام سگ خود را فریاد می‌زند، حس یک آدم بد به شما دست ندهد! اینکه چنین رویکردی تا پایان بازی کیفیت خوب خود را حفظ کند را نمی‌دانیم و باید تا انتشار نقد کامل منتظر بمانید."

GamesRadar:

"اینکه The Last of Us: Part II می‌تواند عواطف پیچیده‌ای در بخش کوتاهی که من بازی کردم ایجاد کند، خودش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما نحوه اجرای این مورد در بستر گسترده‌تر داستان کامل است که اثر خود را به جا می‌گذارد. این عنوانی است که تا مدت‌ها راجع به آن بحث خواهد شد."





IGN:

مبارزات زود به زود اتفاق می‌افتند اما این استعداد و اعتبار ناتی داگ است که باعث شده این همه بخش‌های مبارزه حس متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هر مبارزه با توجه به نوع دشمنان، آیتم‌های در دسترس و سبک بازی‌ انتخابی شما حس متفاوتی خواهد داشت. شما می‌توانید با یک برنامه وارد شوید اما باید با دیده شدن الی و ورود خطرات جدید به صحنه سریع فکر کنید. مبارزات The Last of Us: Part II تپش قلب را بالا می‌برد و کشتارهای وحشیانه‌ای دارد که شکل جدیدی از خشونت را ایجاد می‌کند که ناخوشایند است اما برای داستانی که می‌خواهد بگوید لازم است."

Stevivor:

"اینکه بگوییم The Last of Us: Part II تجربه‌ای همه‌جانبه و چشمگیر است، کم‌لطفی محسوب می‌شود. من در ابتدا می‌خواستم روی پیشرفت خطی و راهنماهای روی صفحه تمرکز کنم اما به سرعت حواس من از همه این‌ها پرت شد چراکه درگیر شدن در مبارزات به حدی شرایط سختی ایجاد می‌کند که ضربان قلب را به‌شدت بالا می‌برد. در عرض چند دقیقه از فکر کردن درباره الی به عنوان یک شخصیت درون بازی دست کشیدم و شروع به فکر کردن درباره خودم - او - و بقای خود کردم. ناتی داگ در خلق شخصیت فوق‌العاده است و به همان اندازه در روایت داستانی عالی استعداد دارد و چیزی که من تجربه نمودم از این قائده مستثنی نیست."

منتظر نقدهای کامل بازی در روز 23 خرداد، ساعت 11:30 به وقت تهران باشید.

منبع متن: pardisgame