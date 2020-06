شایعه: تاریخ برگزاری رویداد PS5 مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم، دیشب بود که سونی رسما اعلام کرد به دلیل تظاهرات آمریکا، رویداد PS5 را در تاریخ مشخص شده برگزار نخواهد کرد و به "صداهای مهم‌تر" اجازه‌ی شنیده شدن خواهد داد. پس از این اعلامیه تاریخ جدیدی برای برگزاری رویداد پلی استیشن مشخص نشد اما ساعاتی بعد یکی از اینسایدرها خبر داد که روز برگزاریِ مراسمِ مخصوص سونی مشخص شده است.

طبق گفته‌ی این منبع (که در 4chan اظهار نظر کرده)، سونی در تاریخ 12 جوئن مصادف با 23 خرداد در روز جمعه رویداد خود را برگزار خواهد کرد. قابل ذکر است که اینسایدر مذکور ادعا دارد با بخش بازاریابی پلی استیشن ارتباطات نزدیکی دارد. این منبع گفته است که برگزاری مراسم همزمان با EA Play و انتشار نمرات The Last of Us II خواهد بود. سازندگان کاملا آماده‌ی برگزاری مراسم هستند و هفته‌هاست که تریلرها و باقی فعالیت‌ها را به مرحله‌ی نمایش رسانده‌آند، تنها چیزی که هم‌اکنون باید انجام دهند فشردن دکمه‌ی "پخش" می‌باشد و پس از آن مراسم برگزار خواهد شد.

نظر شما چیست؟ پس از یک هفته تاخیر در تاریخ مشخص شده‌ی قبلی به برگزاری رویداد خود خواهد پرداخت؟ نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame