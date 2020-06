تماشا کنید: تیزر سینماتیک جدیدی از The Last of Us II منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، تنها 17 روز تا انتشار بازی The Last of Us II زمان باقی مانده است و دیروز نیز برخی از نقدهای اولیه‌ی این عنوان منتشر شدند که نشان از موفقیت تضمینی The Last of Us II در ارائه‌ی تجربه‌ای ناب داشتند. امروز نیز ناتی‌داگ با منتشر ساختن تیزری کوتاه و سینمایی هواداران را بیش از پیش برای تجربه‌ی بازی مشتاق‌تر نمود. شما می‌توانید تیزر CGI منتشرشده از The Last of Us II را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

The Last of Us Part II در تاریخ 30 خرداد به صورت انحصاری برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد. همچنین این عنوان برای کنسول نسل نهمی PS5 نیز پورت می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بازی را در کنسول نسل نهمی سونی هم تجربه کنند.

