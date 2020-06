نقد و بررسی بازی Forza Street

گیم‌پلی ساده در ظاهری خارق العاده

“به قلم مهدی داوری”

بازی Forza Street جدیدترین عنوان کمپانی مایکروسافت با همکاری استودیو Turn 10 برای گوشی های اندروید و iOS است که در آن مسابقات شبانه و خیابانی اتومبیل رانی، در قالب یک اثر ریسینگ آرکید به گیمرها ارائه شده است. مایکروسافت پیش از این بازی Forza Street را در سال ۲۰۱۸ برای سیستم عامل ویندوز منتشر کرده بود و حالا این اثر بر روی پلتفرم موبایل نیز ارائه شده است. مایکروسافت به کمک استودیو Turn 10 سعی کرده تا تجربه هیجان انگیزی از سبک اتومبیل رانی و مسابقات شبانه در شهر میامی را بر روی صفحات گوشی های موبایل بیاورد و یک تجربه تازه را در اختیار گیمرها قرار دهد.





با وجود این که بازی Forza Street یک عنوان برای پلتفرم های موبایل است، شاهد روایت و داستان سرایی نسبتاً خوبی در این اثر هستیم؛ بطوری که سعی شده تا یک روایت سر راست و ساده به گیمر ارائه شود تا او در فضای کلی اثر قرار گرفته و ارتباط خوبی با این عنوان برقرار کند. در بازی Forza Street شما باید به عنوان یک راننده تازه کار، با اتومبیل‌های خود وارد مسابقات شبانه شهر میامی شوید و چند شخص میلیاردر و تیم‌هایشان را که این مسابقات شبانه را به وجود آورده ‌اند، شکست دهید. داستان بازی چالش آن چنانی ندارد و قرار هم نیست از این داستان و روایت ارزش افزوده‌ای به گیمر ارائه شود. داستان تنها شما را در اتمسفر بازی قرار می دهد و به همین منظور سعی شده تا یک داستان ساده، جذاب و متناسب با گیم‌پلی روایت شود.

در بازی Forza Street با شخصیت پردازی نسبتاً خوبی مواجه هستیم و شخصیت های متعددی با ویژگی های اخلاقی منحصر‌به‌فردی در این بازی حضور دارند که شما با می توانید با آن‌ها تعامل داشته باشید. ولی با این حال باید گفت که در Forza Street سعی نشده تا با دقت بالایی روایت و داستان شکل بگیرد و به داستان توجه بسیار زیادی نشده؛ چراکه استودیو Turn 10، بیشتر تمرکز خود را بر روی بخش ‌های دیگر از این عنوان قرار داده است. سادگی علاوه بر روایت، در بخش گیم‌پلی نیز قابل مشاهده است و در این عنوان تلاش شده تا شاهد یک گیم‌پلی آرکید و بسیار ساده باشیم. اگر به دنبال تجربه یک گیم‌پلی کامل از مسابقات اتوموبیل رانی هستید، باید به سراغ عنوان دیگری بروید زیرا در Forza Street شما تنها بر روی مکانیزم دریفت کشیدن تمرکز دارید و بقیه بخش ها به صورت اتوماتیک انجام می شود.





گیم‌پلی بازی به ۲ بخش کلی تقسیم می‌شود. در قسمت اول شما پیش از شروع بازی باید پدال گاز را فشار داده و آن را در محدوده مشخصی نگه دارید تا بتوانید با شتاب مناسبی مسابقه را آغاز کنید و در همین ابتدا کار از رقیب خود جلو بزنید. بخش دوم گیم‌پلی در هنگام مسابقه است. در مسیر مسابقه شما تنها بر روی پدال گاز کنترل دارید و باید آن را فشار بدهید تا ماشین شما به جلو حرکت کند. هر مسابقه شامل چند پیچ است که نتیجه نهایی بازی در همین پیچ ها مشخص می شود. هر پیچ دارای ۳ محدوده است که محدوده اول و آخر آن با رنگ زرد مشخص شده و محدوده میانی رنگ قرمز دارد. زمانی که شما وارد محدوده زرد اول یک پیچ می شوید، باید دست خود را از روی پدال گاز بردارید، سپس ماشین بدون گاز کل محدوده قرمز را طی می کند و سپس با رسیدن به محدوده زرد دوم، باید پدال گاز را فشار دهید تا ماشین با سرعت به حرکت خود ادامه بدهد.

عدم توجه به هریک از این ۲ بخش باعث می شود تا شما در مسابقه شکست بخورید و نیاز است تا هر ۲ این قسمت ها، گیم‌پلی بازی را با دقت بسیار زیادی طی کنید. شاید در ابتدای مراحل Forza Street با چالش ‌های زیادی مواجه نباشید، اما به هر میزانی که در بازی پیشروی می ‌کنید، شاهد مسابقات سخت تر و چالشی تر خواهید بود. البته باید به این نکته توجه داشت که سخت‌تر شدن رقبا دلیلی است که باعث می‌‌شود تا شما عنوان Forza Street را بارها و بارها تکرار کنید و قرار نیست پیشرفت در بازی، به مکانیزم ساده آن بخش های جدیدی اضافه کند. شما همان مکانیزم های اولیه بازی تا انتها ادامه خواهید داد.





فارغ از نبردها و مسابقات شبانه‌ای که در عنوان Forza Street می توانید در آن شرکت کنید، شما در بازی با بخش ‌ها و رویدادهای مختلفی مواجه هستید که این بخش‌ها شامل چالش‌های روزانه، رویدادهای هفتگی، مسیرهای مسابقه مختلف و... می‌باشند. هر یک از این بخش ها ویژگی های جدیدی را به بازی اضافه کرده و جوایز متعددی را برای شما به ارمغان می‌آورد تا بتوانید اتومبیل‌های خود را ارتقا داده و یا حتی ماشین های جدید را خریداری کنید. شباهت عنوان Forza Street در این رویدادها با آثاری نظیر FIFA Mobile و NBA Mobile به هیچ عنوان غیرقابل چشم ‌پوشی نیست و شما در بخش چالش‌ها و پیشرفت در بازی، می توانید شباهت بسیار زیادی بین این عنوان‌ها مشاهده کنید. اگر پیش از این بازی‌های نامبرده را تجربه کرده ‌اید، می‌توانید به راحتی با بخش‌ های مختلف Forza Street تعامل کنید.

شاید نتوان گیم‌پلی بازی Forza Street را به عنوان نقطه قوت اساسی این عنوان بدانیم ولی تنوع بالای ماشین‌ها، یکی از اصلی ترین ویژگی های این اثر است. Forza Street با حجم بسیار زیادی از ماشین‌ها، سعی کرده تا گیمر را درگیر خود کند و این امکان برای شما فراهم شده تا اتومبیل‌های مختلفی از برندهای مشهور صنعت اتومبیل سازی را خریداری کرده و با آن به مسابقه بپردازید. برای افرادی که علاقه دارند تا ماشین های خود را شخصی سازی کنند، این امکان در بازی Forza Street فراهم شده است ولی باید به این نکته توجه داشت که در این اثر شاهد محدودیت‌های بسیار زیادی در بخش شخصی سازی اتومبیل هستیم؛ با این حال، همچنان شما می توانید جنبه های محدودی از ماشین خود را تغییر دهید.

گیم‌پلی این عنوان بسیار ساده است، ولی استودیو Turn 10 سعی کرده گرافیک فوق العاده چشم‌ نوازی را در این اثر پیاده سازی کند. از آن جایی که Forza Street با موتور بازی سازی مشهور آنریل انجین ۴ ساخته شده است، شاهد مدلسازی و گرافیک بالایی در این عنوان هستیم. در Forza Street سعی شده تا به جزئیات گرافیکی توجه نسبتاً خوب شود و گرافیک بازی به نحوی باشد که به گیمر را جذب خود کند. جذابیت گرافیک Forza Street در هنگام مسابقات به اوج خود می ‌رسد و شما در هنگام مسابقه با شیوه خاصی از فیلمبرداری مواجه هستید؛ به طوری که در هر لحظه زاویه فیلمبرداری تغییر کرده و شما جلوه های مختلفی از یک مسابقه اتومبیل رانی را مشاهده خواهید کرد. بی‌ شک فیلمبرداری اتمسفریک موجود در Forza Street می توان به عنوان یکی از نقاط قوت این اثر معرفی کرد و این قابلیت فیلمبرداری پویا شما را به هیچ عنوان خسته نمی‌ کند، بلکه جذابیت بازی را نیز چندین برابر خواهد کرد.

به عنوان یک منتقد همواره به دنبال این بودم که بررسی کنم که هر بازی چه خلاقیتی در خود جای داده است و چه مفهوم جدیدی را وارد صنعت بازی می‌ کند. باید گفت که بازی Forza Street شاید خلاقیت آن چنانی نداشته باشد و به صورت کلی یک عنوان ساده و به دور از پیچیدگی باشد، ولی نحوه فیلمبرداری در این بازی و حجم بالای ماشین ها، موضوعی است که Forza Street آن را وارد دنیای بازی های موبایلی ریسینگ کرده است. در بخش موسیقی و صداگذاری نیز قرار نیست با عنوان فوق‌ العاده‌ ای مواجه باشیم و بازی در این ۲ بخش نیز به صورت ساده عمل کرده است. در Forza Street سعی شده تا موسیقی نسبتاً خوبی به گیمر ارائه شود و صداگذاری نیز در حالت اولیه و قابل قبولی قرار دارد و نه شما از آن لذت خواهید برد و نه آزار دهنده خواهد بود.

بازبینی تصویری:

بخش ارتقا و شخصی سازی اتومبیل ها

سعی شده تا اتومبیل ها شباهت زیادی به نمونه واقعی خود داشته باشند

شخصیت‌های مختلفی در بازی وجود دارد که با آن‌ها رقابت می‌کنید

فیلمبرداری بازی به صورت خاص و فوق العاده‌ای است

شهر میامی میزبان مسابقات شبانه است

نکات مثبت:

گرافیک فوق العاده

تنوع بسیار بالای ماشین ها

دوربین بازی

چالش های متعدد

نکات منفی:

تکراری شدن گیم‌پلی

بخش شخصی‌سازی محدود

گیم‌پلی بسیار ساده

سخن آخر: Forza Street سعی نکرده تا در هر بخش از بازی مکانیزم‌ های جدیدی را به گیم‌پلی اضافه کند و پس از مدتی تجربه بازی تکراری و یکنواخت خواهد شد. Forza Street تنها با استفاده از چالش‌ها، گرافیک و تنوع بالای ماشین ها سعی کرده تا گیمر را در بازی نگه دارد. اما با تمام این اوصاف باید به این نکته توجه داشت که عنوان Forza Street یک اثر رایگان است و با وجود رایگان بودن آن، سعی شده تا در هر بخشی، بهترین خروجی ممکن به گیمر ارائه شود و بازیکنان از تجربه این بازی نهایت لذت را ببرید.

Verdict

Forza Street has not attempted to introduce new gameplay mechanics as you progress, and as a result, it gets repetitive after a while. Forza Street has simply tried to keep the player going with challenges, good graphics, and a high vehicle variety. Of course, we must not forget that this is a Free to Play title, and despite this, it tries to provide the best experience it can

Final Score: 5.5 out of 10

منبع متن: pardisgame