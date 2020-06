به گزارش پردیس ‌گیم، در حالی که Sega از از سال ۱۹۹۹ با انتشار Dreamcast خود، از عرصه‌ی کنسول‌سازی دور بوده است، با عرضه کردن عناوین قدیمی‌اش برای هر کنسولی بعد از آن، غریبه نبوده است. همه‌ی نسل‌های کنسول بعد از Sega Genesis، نوعی از "مجموعه‌ی Genesis" را دریافت کرده‌اند و سال گذشته هم، این کمپانی با انتشار Sega Genesis Mini که به طور غافل‌گیرکننده‌‌ای با کیفیت بود، رسماً وارد بازارِ ساخت کنسول‌های میکرو شد. حالا هم این کمپانی کنسول ریز دیگری را معرفی کرده است که به نظر، بسیار کوچک‌تر از آن است که قابل بازی کردن باشد.

Sega Game Gear که در سال ۱۹۹۱ عرضه شد، رقیب منفورِ کنسول Game Boy از Nintendo بود که به خاطر رنگ پس‌زمینه‌اش و این که ۶ باتری برای زمان ۳ تا ۵ ساعته استفاده می‌کرد، معروف است. در هر صورت این Game Gear کنسول جالبی نبود، اما این، Sega را از بازگرداندن این دستگاه کلاسیک بازنداشت. این کنیول با نام Sega Game Gear Micro بازخواهد گشت.

ابعاد آن به صورت 80mm*43mm*20mm خواهند بود و صفحه‌ی نمایشگرِ ۱.۵ اینچی‌ خواهد داشت، با این وجود، به نحوی پورت USB برای شارژ و جک هدفون با آن سازگار خواهند بود. این دستگاه بسیار کوچک است، در حدی که شاید برای یک انسان بالغ قابل استفاده نباشد. خوشبختانه این دستگاه قابلیت استفاده از باتری‌های AA در کنار قابلیت شارژ با کابل USB را داراست تا بتواند نوستالژی‌های طرفداران قدیمی را زنده کند.S

Sega Game Gear Micro در ۴ مدل عرضه خواهد شد که هر کدام از آن‌ها ۴ بازی‌ مشخص و متفاوت را پشتیبانی خواهند کرد. مدل مشکی کلاسیک آن، شامل نسخه‌ی ۸-بیت Sonic The Hedgehog، Puyo Puyo، Outrun و Royal Stone می‌شود. مدل آبی آن شامل بازی‌های Sonic Chaos، Gunstar Heroes، Sylvan Tale و Baku Baku Animal می‌شود. مدل زرد آن شامل Shining Force Gaiden:Ensei، Shining Force: The Sword of Hajya، Shining Force Gaiden :The Final Conflict می‌شود. نسخه‌ی قرمز هم شامل Revelations: The Demon Slayer، Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special، GG Shinobi و Columns می‌شود.

Sega Game Gear Micro در تاریخ ۱۵ مهر ۹۹ در ژاپن با قیمت تقریبی ۵۰ دلار عرضه خواهد شد.

