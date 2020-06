تماشا کنید: تاریخ عرضه بازی Gear.Club Unlimited 2 Tracks Edition مشخص شد

برای اطلاع از تاریخ عرضه و اطلاعات جدید از بازی Gear.Club Unlimited 2-Tracks Edition با پردیس‌گیم همراه باشید.

استودیو Eden Games و ناشر بازی Microids برای اعلام تاریخ عرضه و دیگر اطلاعات Gear.Clob Unlimited 2 Track Edition بسیار خرسندند. این ویرایش جدید شامل پیست پرآوازه 24 ساعته Le Mans و تعدادی ماشین مسابقه‌ای افسانه‌ای جدید است.

بازی Gear.Club Unlimited 2 Tracks Edition شامل تمام محتوای Gear.Club Unlimited 2 می‌شود و تمرکز خود را بر ارائه تجربه واقعگرایانه‌تر از مسابقات اتومبیلرانی گذاشته است؛ از جمله ایستگاه تعمیر(Pit Stop)، مدیریت لاستیک و سوخت و استراتژی مسابقه و دیگر بخش‌ها...

در رأس همه‌ی این مسیرها و پیست‌های موجود، بازیکنان امکان شرکت در مسابقه معتبر و چالش‌برانگیز 24 ساعته Le Mans که در مسیر دایره‌ای(Circuit) پرآوازه 24 ساعته Le Mans برگزار می‌شود را دارند. از بخش مقدماتی تا مسابقه اصلی، اتومبیلرانان باید برای رسیدن به سکو هر چه در توان دارند را در همه زمینه‌ها رو کنند.

فقط بهترین‌ها توان اول شدن و بردن ماشین افسانه‌ای Ford GT40 MK1 برنده مسابقات سال‌های 1968 و 1969 Le Mans را دارند. 4 ماشین جدید دیگر نیز به لیست ماشین‌های Gear.Club Unlimited اضافه شده‌اند: ماشین Nissan GT-R LM Nismo، ماشین Porsche 919 Hybrid، ماشین Mercedes AMG GT3 و Bentley Continental GT3-R.

همچنین این نکته را نیز در نظر بگیرید که 13 ماشین که همچنان از نسخه Gear.Club Unlimited 2 در این ویرایش حضور دارند نیز نسخه "motorsport" خود را در این نسخه جدید بازی دریافت می‌کنند.

محتواهای موجود در بازی Gear.Club Unlimited 2-Tracks Edition شامل:

• تمام محتوای قبلی حاضر در نسخه Gear.Club Unlimited 2 به علاوه بسته های الهاقی Packs Arrows ،Checker ،Hazard and Wings ،The DLCs Gear.Club Classics و Ace of the Road.

• یک کمپین کاملاً جدید، 5 مسیر مسابقه جدید مشتمل بر مسیر دایره‌ای معروف 24 ساعته Le Mans، به علاوه 5 ماشین جدید مخصوص"MotorSport" و نسخه بهبود یافته 13 ماشین دیگر که برای کمپین مسابقات "قهرمانی استقامت (Endurance، سری مسابقاتی که شرکت‌کنندگان در آن چندین دور را در یک مسیر طی می‌کنند).

• بخش چالش زمانی (Time Attack) جدید (در این نوع مسابقات، خودروها تعداد مشخصی دور یک مسیر را طی می‌کنند تا سریع‌ترین خودرو با کمترین زمان مشخص شود).

• سریع‌ترین راننده‌ها در دنیا را به چالش بکشید تا اسم خود را در تابلو اعلانات جهانی (Leader Board) بازی قرار دهید.

• هر ترکیب مسیر و ماشین تابلو اعلانات مخصوص به خود را دارد.

بازی Gear.Club Unlimited 2-Tracks Edition به صورت انحصاری بر روی Nintendo Switch در خرده فروشی‌ها و Nintendo eShop عرضه خواهد شد. تاریخ عرضه بازی در تاریخ سه‌شنبه 4 شهریور در منطقه آمریکای شمالی، و پنجشنبه 6 شهریور در منطقه اروپا می‌باشد.

دانلود تریلر با کیفیت HD - دانلود تریلر با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame