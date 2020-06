به گزارش پردیس‌گیم، بازی کره‌ای و ترسناک The Coma 2: Vicious Sisters که توانسته بود رضایت منتقدان و هواداران را کسب کند، در تاریخ 19 جوئن مصادف با 30 خرداد برای کنسول‌های پلی استیشن 4 و نینتندو سوئیچ منتشر خواهد شد. نسخه‌ی اکس باکس وان نیز در اواخر همین سال عرضه خواهد شد.

بازی The Coma 2: Vicious Sisters توسط Devespresso Games ساخته شده و به دست Headup منتشر شده است. این عنوانِ داستان محور که اتمسفری تاریک و ترسناک ارائه می‌دهد، با اقتباس از روی یک مانهوا(مانگای کره‌ای) توسعه یافته است.

نسخه‌ی Early Access عنوان The Coma 2: Vicious Sisters در نوامبر 2019 برای کاربران استیم دردسترس قرار گرفت و به شکل عجیبی با استقبال روبرو شد، تا جایی که 97 درصد از بازیکنان از کیفیتِ The Coma 2: Vicious Sisters اعلام رضایت کردند. این بازی به دلیل جلوه‌های بصریِ زیبا، روایت ترسناک و هوش مصنوعیِ عالی با استقبال گسترده‌ای روبرو شد.

The Coma 2: Vicious Sisters دنباله‌ای است بر The Coma: Recut و داستانِ Mina Park، یکی از کاراکترهای فرعی بازی قبل را روایت می‌کند. بازیکنانی که نسخه‌ی اول را تجربه نکرده‌اند هیچ مشکلی با The Coma 2: Vicious Sisters نخواهند داشت، شما باید در عین حال که از قاتلی وحشی فرار می‌کنید، رازهای مدفون در بازی را کشف کنید.

بازیکنان باید درمیان اکتشاف و فرار تعادل ایجاد کنند وگرنه به پایان‌بندی‌های ناراحت کننده و وحشتناکی خواهند رسید یا دچار آسیب‌های شدیدی خواهند شد. این بازی از فرهنگ کره الهام گرفته است و به موضوعاتی از قبیل آزار و اذیت، دوستی و رفاقت، و فشارهای تحصیلی برای موفقیت خواهد پرداخت.

The Coma 2: Vicious Sisters از یازده زبان انگلیسی، کره‌ای، فرانسوی، آلمانی، روسی، چینی، اوکراینی، اسپانیایی، تایلندی، پرتغالی و برزیلی پشتیبانی خواهد کرد. شما می‌توانید از طریق این مقاله، با فرهنگ و Loreهای بازی The Coma 2: Vicious Sisters بیشتر آشنا شوید. همچنان تریلر معرفی نسخه‌ی کنسولی بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame