به گزارش پردیس‌گیم، عنوان SRPG و نوبتی Banner of the Maid که چندی پیش برای رایانه‌ةای شخصی منتشر شده بود، در سال جاری برای پلی استیشن 4، نینتندو سوئیچ و اکس باکس وان عرضه خواهد شد. این عنوان توسط Azure Flame Studio توسعه یافته و به دست CE-Asia منتشر شده است.

پس از عرضه‌ی موفقِ بازی در چین و پس از آن نسخه‌ی انگلیسی آن در بازارهای غربی، نسخه‌ی کنسولی بازی نیز معرفی و اعلام شد که در همین سال منتشر خواهد شد. نسخه‌ی PC این اثر در 14 فوریه‌ی 2020 دردسترس قرار گرفته بود و پورت آن برای کنسول یکی از خواسته‌ةای هواداران این سبک بود.

Banner of the Maid عنوانی استراتژی و رول پلی(SRPG) می‌باشد که با بهره بردن از عناصر فانتزی و داستانی غنی ر کنار شخصیت‌های مختلف و متنوع، لحظات لذت بخشی را برای بازیکنان به ارمغان خواهد آورد. قالب گرافیکی Banner of the Maid نیز انیمه‌ای می‌باشد و تاکنون توانسته با دریافت رضایت 89 درصد از کاربران استیم، تبدیل به یکی از عناوین قابل توجه در سبک خود شود.

شما در Banner of the Maid باید کنترل Pauline Bonaparte، یکی از افسران ارتش فرانسه را برعهده گرفته و در جریان مبارزات، پیروزی را از آن خود کنید. بازی شما را به مناطق مختلفی از پاریس نیز خواهد برد، جایی که توطئه‌ها و نقشه‌های پلید بسیاری ریخته و آماده می‌شوند. داستان بازی آمیخته‌ای است از افتخار، کشکمکش و فانتزی که سرنوشت انقلاب را در دستان شما می‌گذارد.

محیط‌های درون بازی نیز بسیار پویا خواهند بود، به شکلی که در طول تجربه‌ی خود می‌توانید به کوه‌های برفی، دشت‌ها و محلات مختلف پاریس سر بزنید. تغییرات جوی همانند برف و مه نیز از نکات قابل توجه Banner of the Maid می‌باشند. حدود 30 ژنرال نیز در این بازی قابل دست‌یابی می‌باشند و با صحبت و مکالمه با آنان می‌توانید به داستان زندگی‌شان پی برده و از قابلیت‌های متفاوت آنان استفاده کنید. شما می‌توانید یکی از تریلرهای مربوط به Banner of the Maid را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame