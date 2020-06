The Last Of Us Part 2 امان کنسول PS4 PRO را خواهد برید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وبسایت خبری PSU، به گفته یک روزنامه نگار واشنگتن پست اجرای بازی The Last Of Us Part 2 بر روی کنسول PS4 Pro باعث ایجاد صدایی به شدت بلند و حتی بیشتر از یک واحد تهویه هوا می‌شود. ژن پارک، که برای قسمت لانچ گیمینگ روزنامه واشنگتن‌پست مقاله و نقد می‌نویسد، امروز در توییتر گزارش داد که The Last of Us Part 2 هنگام بازی در PS4 Pro از مشکلات صوتی زیادی رنج می برد.

وی در توییتی درباره بخش کوچکی از بازی که به سوال خواننده پاسخ می داد، گفت:

"من یک مدل اولیه PS4 Pro دارم. هواکش کنسول من تمیز است. در طول تجربه‌ی The Last of Us 2 تاکنون، فن‌های کنسول صدایی بلندتر از دستگاه تهویه هوای خانه ایجاد می‌کردند. آنها آنقدر بلند بودند که مجبور شدم برای شنیدن صدای بازی، صدای بلندگوهای خود را زیاد کنم. حتی وقتی که آن را به حالت 1080p کاهش دادم هم این قضیه تغییر چندانی نکرد."

این مسئله خیلی تعجب آور به نظر نمی‌رسد زیرا فن و سیستم خنک کننده کنسول PS4 در چند سال گذشته برای استفاده‌کنندگان از این کنسول مشکل ایجاد کرده‌است. حال این سوال پیش می‌آید که هنگامی که این بازی بر روی کنسول PS4 PRO چنین اجرا می‌شود، اجرای بازی بر روی PS4 مدل سال 2013 به چه شکلی خواهد بود؟

تاریخ انتشار نقد و نمرات بازی The Last of Us Part 2 در تاریخ 12 ژوئن خواهد بود و از تاریخ به بعد می‌توانید توصیف و تفکر منتقدان را در خصوص این بازی بدانید.جیم رایان از سونی اخیراً تأیید کرده است که بازی در کنسول PS5، پاییز امسال پشتیبانی و بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد.

همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده از بازی فاش شد که این بازی 60 گزینه قابل دسترسی برای تغییر و شخصی سازی شما خواهد داشت.

عنوان محبوب و به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 در تاریخ 19 ژوئن منتشر شده و تا کمتر از سه هفته‌ی دیگر در اختیار دارندگان کنسول PS4 خواهد بود.

منبع متن: pardisgame