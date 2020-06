به گزارش پردیس‌گیم، در ماه قبل بود که McGee که با طراحی مجموعه‌ی "Alice" در میان بازی‌های ویدیویی شناخته شده اعلام کرد که با همکاری Manticere Games پلتفرمی سه بعدی از جهانِ آلیس طراحی خواهند کرد.

American McGee با بهره از موتور Core، پلتفرمی بسیار سریع و روان طراحی کرده است که کاملا رایگان نیز می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند بازی‌های مدنظر خود را در این پلتفورم ساخته و آن را تجربه کنند.

در ماه May، مسابقه‌ای برگزار شد که از افراد مختلف دعوت می‌کرد تا با ابتکار عمل و طراحی جهانِ خود در سرزمین عجایب، به رتبه‌ی برتر دست یابند. امروز در تاریخ 5 جوئن این مسابقه به پایان رسید و اشخاص منتخب نیز برگزیده شدند:

برنده emetastik با طراحی Wonderland:The Scattered Woods

Melamoryxq با طراحی The Wonder Maze

Aggripina با طراحی Mirror Mirror

nurbikee با طراحی Stars of the Fractured

WhiskyWeaselبا طراحی WhiskeyWeasel

این افراد جوایز متنوعی از قبیل پول نقد، طرح‌های هنری امضا شده توسط American McGee و.. دریافت کردند.

Core با طراحی نسخه‌ی تاریک‌تر سرزمین عجایبِ لوئیس کارول(نویسنده‌ی آلیس در سرزمین عجایب)، بازیکنان را به دنیای Through the Looking Glass می‌برد و همه می‌توانند بدون پرداخت مبلغی، از دنیای ساخته شده توسط دیگران نیز استفاده کنند.

شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت Core به آدرس www.coregames.com این برنامه را دانلود کرده و سفرِ منحصر بفردتان به سمت سرزمین عجایب را آغاز کنید. همچنین حساب توییتری Core به آدرس CoreGames@ اطلاعات بعدی و جدیدی که درخصوص پلتفرم آنان منتشر خواهد شد را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید تریلر مربوط به Core را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





