این قسمت پردیس‌کست حول محور بازی The Last Of Part II جریان داره. محمدجواد، شهاب، ابوالفضل و علیرضا! طبق منوال سابق، در مورد هیجان انگیزترین خبر هفته از نظر خودشون صحبت میکنن و بحث اندکی هم سیاسی میشه.

بعد از پایان این بخش و با ورود به موضوع اصلی، در مورد شماره اول The Last of Us و دلیل محبوبیت زیادش صحبت میشه.

در نهایت هم وارد بحث مستقیم به The Last Of Us Part II می‌شیم و تمام المان های گیم‌پلی بر اساس تریلرها و اطلاعات سازندگان رو می‌بریم زیر ذره بین.

لازم به ذکره که توی این پادکست هیچگونه اسپویل داستانی‌ از The Last Of Us Part II صورت نگرفته و می‌تونید با خیال راحت به اون گوش بدین.

موضوع هفته‌ی بعد را شما پیشنهاد دهید:

نگاهی به Call Of Duty و آینده سری

نگاهی به واژه Open World در بازی های ویدیویی

تاثیر هوش مصنوعی در بازی های ویدویی

تفاوت نقش آفرینی غربی با نقش آفرینی های شرقی

دانلود پردیس‌کست قسمت ششم از فصل سوم



منبع متن: pardisgame