تظاهرات‌های بین‌المللی علیه نژاد پرستی ادامه دارند و در این میان شرکت‌های بازی‌سازی مختلف هم هر کدام به شکلی پشتیبانی و حمایت خود را از جامعه‌ی سیاه‌پوست ایالات متحده نشان داده‌اند. در حرکتی مهم و پر سر و صدا، شرکت بازی‌سازی راک‌استار گیمز (Rockstar Games) دیروز به مدت دو ساعت سرورهای بزرگترین بازی‌های خود یعنی «جی‌تی‌ای آنلاین» و «رد دد آنلاین» را در راستای ادای احترام به خانواده‌ی «جرج فلوید» و جنبش حمایت از جان سیاه‌پوستان، خاموش کرد.

مانند بسیاری از افراد معروف، برندها و تجارت‌های مختلف، شرکت‌های فعال در صنعت بازی هم هر کدام پیغامی علیه نژاد پرستی منتشر کرده و این معضل را محکوم کرده‌اند. برخی از شرکت‌ها از کمک‌های میلیونی خود خبر داده‌اند و اکثر شرکت‌ها هم به عنوان ادای احترام به اعتراضات و جنبش‌های فعال در حوزه‌ی مبارزه با خشونت علیه سیاه‌پوستان، برنامه‌های خود را لغو کرده‌اند؛ طوری که رویدادهای متعددی لغو شده و عرضه‌ی بازی‌ها و آپدیت‌های مختلف به عقب افتاده است.

در این میان، شرکت بازی‌سازی راک‌استار گیمز هم خبر داد که دسترسی به دو بازی Grand Theft Auto Online و Red Dead Online به مدت زمان دو ساعت در روز جمعه به صورت کامل قطع خواهد شد.

در پیغام راک‌استار گیمز، با به زبان آوردن مهم‌ترین شعار در راستای حمایت از سیاه‌پوستان، آمده است:

«جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد. با هدف ادای احترام به میراث جورج فلوید، امروز، از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر، دسترسی به جی‌تی‌ای آنلاین و رد دد آنلاین قطع خواهد شد.»

در ادامه‌ی پیغام، راک‌استار گیمز با ارجاع دادن افراد به موسسه‌های علیه نژاد پرستی، از آن‌ها خواست که با کمک‌های مالی خود به پشتیبانی از خانواده‌های آسیب دیده، تجارت‌هایی که توسط سیاه‌پوستان اداره می‌شود و معترضانی که در خیابان هستند، بپردازند.

در پی اعتراضات علیه نژاد پرستی، بیشتر برنامه‌های این هفته، از جمله رویداد رونمایی از بازی‌های پلی‌استیشن ۵ لغو شدند.

منبع: توییتر

The post ادای احترام راک‌استار به سیاه‌پوستان: جی‌تی‌ای آنلاین و رد دد آنلاین برای دو ساعت خاموش شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala