شرکت بازی‌سازی THQ Nordic خبر از عرضه‌ی نسخه‌ای بازسازی شده از بازی Kingdoms of Amalur: Reckoning داده است. این نقش‌آفرینی اکشن که روی کنسول‌های نسل قبل و کامپیوتر عرضه شده بود، با گرافیکی بالاتر بازسازی شده و از نظر روند هم کمی پیشرفت کرده است. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی با نام Re-Reckoning برای عرضه روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

عرضه‌ی بازی Reckoning به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد. این بازی که مراحل توسعه‌ی بسیار بلند و بالایی داشت و استودیوی سازنده‌ی آن در ساخت بازی با مشکلات متعددی برخورد کرده بود، بیشتر به خاطر سیستم مبارزه‌ی اکشن خود محبوب است. سیستم مبارزه‌ی Kingdom of Amalur: Reckoning کاملا بر پایه‌ی بازی‌های اکشن طراحی شده بود و با دیگر نقش‌آفرینی‌های اکشن دوره‌ی خود فرق می‌کرد.

عرضه‌ی بازی برای روز ۱۸ آگوست (۲۸ مرداد) در نظر گرفته شده است.

بازی بازخورد نسبتا خوبی گرفت، ولی به هیچ خوب نفروخت و یکی دو ماه پس از عرضه‌ی Reckoning، استودیوی سازنده‌ی آن که ۳۸ Studios نام داشت، کاملا تعطیل شد. بازی توسط الکترونیک آرتز توزیع و منتشر شد، ولی مالکیت حقوقی بازی برای الکترونیک آرتز نبود و نهایتا مثل مجموعه‌ای دیگر از بازی‌های کلاسیک و قدیمی که رها شده‌اند، حقوق Reckoning هم به شرکت THQ Nordic رسید.

بازسازی Kingdoms of Amalur: Reckoning توسط استودیویی به نام Kaiko Games ساخته می‌شود. این استودیو پیش از این با THQ Nordic در ساخت بازسازی‌های دیگری مثل دار‌ک‌سایدرز ۱ و ۲ هم همکاری کرده است. با اینکه انتظار داشتیم مثل دارک‌سایدرز با نسخه‌ای مواجه شویم که فقط وضوح تصویر بالاتری دارد، ولی بازی Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ظاهرا قابلیت‌های گرافیکی نسبتا مدرنی دارد.

از جزییات پیشرفت گرافیکی بازی و اینکه چگونه گیم‌پلی آن را در این نسخه‌ی بهبود یافته، تغییر داده‌اند، صحبت نشده است. با این حال، احتمالا می‌توانیم انتظار همان Reckoning را داشته باشیم که بازی اصلی و محتوای دانلودی آن را با تعدادی پیشرفت گرافیکی در بسته‌ای جدید ارایه می‌کند.

بد نیست به این نکته اشاره کنیم که Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning با قیمت ارزان‌تر ۴۰ دلار عرضه می‌شود.

عرضه‌ی بازی برای روز ۱۸ آگوست (۲۸ مرداد) در نظر گرفته شده است. بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تصاویر منتشر شده از بازی را ببینید.

منبع: Gematsu

The post نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Kingdoms of Amalur تابستان عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala