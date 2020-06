سومین شماره از مجموعه بازی‌های شبیه‌سازی Project Cars برای کنسول‌های نسل فعلی و کامپیوتر رونمایی شده است. بازی Project Cars 3 با دیدگاهی کاملا تازه قصد دارد تا تجربه‌ی بازی‌های مسابقه‌ای شبیه‌سازی را برای همه ممکن کند و در راستای تحقق این هدف، سراغ طراحان تازه‌ای رفته است.

استودیوی سازنده‌ی سری بازی‌های Project Cars یعنی استودیوی Slightly Mad Studios، آبان ماه سال گذشته توسط بزرگترین شرکت سازنده‌ی بازی‌های مسابقه‌ای حال حاضر یعنی کدمسترز خریداری شد. در حالی که انتظار داشتیم تا بازی Project Cars 3 با تاثیر از دیگر بازی‌های کدمسترز مثل Dirt و Grid یا به کمک تکنولوژی‌های این شرکت ساخته شود، سازندگان Project Cars 3 می‌گویند که آن‌ها همان رویه‌ی گذشته‌ی این مجموعه را ادامه خواهند داد، ولی تا جای ممکن آن را بزرگتر و بهتر خواهند کرد.

به اضافه‌ی تمام خودروها و جاده‌های قسمت قبلی، در Project Cars 3 شاهد ۱۳ جاده و ۴۰ خودروی جدید خواهیم بود.

واقع‌گرایی، پایه‌ی مجموعه بازی‌های Project Cars بوده و این رویه قرار نیست برای Project Cars 3 هم تفاوت کند. استودیوی بازی‌سازی Slightly Mad Studios می‌گوید که تمام سیستم‌ها و مکانیک‌های این مجموعه بازی‌ها، قدرتمندتر از گذشته و به صورت پیشرفته‌تر در Project Cars 3 هم وجود دارند. با این حال، هدف اصلی سازندگان Project Cars 3 این است که امکان تجربه‌ی بازی‌های مسابقه‌ای شبیه‌سازی را برای همه ممکن کنند، ولی نه به قیمت ساده کردن بازی؛ طوری که قرار است بازی بخش‌های جدید و مختلفی داشته باشد که چگونگی یاد گرفتن و بازی کردن Project Cars 3 را به شکلی سرگرم کننده و قدم به قدم، به مخاطب یاد می‌دهد.

سازندگان Project Cars 3 هم‌چنین گفته‌اند که بهترین سیستم کنترل را برای تجربه‌ی Project Cars 3 روی کنسول و با استفاده از دسته طراحی کرده‌اند. در واقع، استودیوی Slightly Mad چند سال پیش طراح ارشد بازی DriveClub و تعدادی از همکاران او را جذب کرد و آن‌ها وظیفه‌ی طراحی Project Cars 3 را برعهده گرفته‌اند. در نتیجه، با نگاهی کوتاه به سابقه‌ی طراحان اصلی بازی، می‌توانیم انتظار تجربه‌ای واقع‌گرایانه و در عین حال سرگرم‌کننده را از بازی داشته باشیم.

بازی Project Cars 3 برای طراحی بخش آنلاین خود با نگاه به قسمت‌های اخیر فورتزا و گرن توریسمو اسپورت، سیستمی طراحی کرده است که در همه حال وضعیت بازی‌کننده‌ها را بررسی می‌کند و چه آن‌ها آنلاین باشند و چه نباشند، با استفاده از داده‌های بازی‌کننده‌ها افراد را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویری از Project Cars 3 ببینید. بازی برای عرضه در تابستان امسال و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در نظر گرفته شده است.

