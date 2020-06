سایلنت هیل در قالب یک دستکاری به هاف-لایف آمد

شش سال از عرضه‌ی دموی بازی Silent Hills یا همان بازی معروف PT می‌گذرد و قضایای این دموی ترسناک هنوز هم قرار نیست تمام شوند. تا به حال بازسازی‌های مختلفی از PT در موتورهای بازی مختلف و حتی در بازی Dreams دیده بودیم، ولی این بار با تجربه‌ای متفاوت روبرو شده‌ایم. بازی PT به عنوان یک دستکاری برای Half-Life: Alyx ساخته و عرضه شده است؛ یعنی احتمالا به زودی می‌توان PT را با هدست‌های واقعیت مجازی هم تجربه کرد.

به لطف این دستکاری می‌توان PT را با هدست‌های واقعیت مجازی هم تجربه کرد.

می‌گوییم به‌زودی، چون دستکاری PT برای بازی Half-Life: Alyx فعلا حسابی ناقص است. سازنده‌ی این دستکاری که AmibentDruth نام دارد، توانسته اتاق اصلی بازی PT را در Half-Life: Alyx بازسازی کند. محیط اصلی به خوبی طراحی شده، چرخش اتاق کار می‌کند و صدای رادیوی PT هم به این دستکاری آورده شده است. با این حال، دستکاری PT برای هاف-لایف هنوز بسیار جای کار دارد.

سازنده‌ی این دستکاری گفته که در آینده اتفاقات بیشتری از PT اصلی را بازسازی خواهد کرد، بافت‌های با کیفیت‌تری برای دستکاری خواهد ساخت، یک چراغ قوه برای آن طراحی خواهد کرد و پایان اصلی PT را هم در آن قرار خواهد داد. در نظر داشته باشید که ابزارهای رسمی دستکاری Half-Life: Alyx هنوز از سوی شرکت والو عرضه نشده‌اند؛ یعنی سازنده‌ی دستکاری PT برای هاف-لایف خودش مستقیما مشغول سر و کله زدن با موتور سورس ۲ والو است. قرار است ابزارهای رسمی کار با این موتور و ساخت دستکاری برای Half-Life: Alyx در آینده عرضه شوند، ولی والو زمان دقیقی برای ارایه‌ی این ابزارها مشخص نکرده است.

اگر هدست واقعیت مجازی و Half-Life: Alyx دارید، می‌توانید فایل را دانلود و خودتان این دستکاری را امتحان کنید. البته که اگر مثل ما به هدست واقعیت مجازی دسترسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم ویدیوی زیر را ببینید که این دستکاری را به تصویر می‌کشد؛ چون تجربه‌ی PT با هدست واقعیت مجازی، کار هر کسی نخواهد بود.

دانلود mp4

منبع: DSOgaming

